Fed mantiene sus tasas de interés entre 3.75% y 4%, días antes de elecciones legislativas en EE. UU.

Fed mantiene sus tasas de interés. Foto: Shutterstock

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, en medio de las presiones inflacionarias y a seis días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El organismo conservó el rango objetivo de los tipos de interés entre 3.75% y 4%, decisión que fue respaldada por 10 de los 12 integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). La gobernadora Lisa Cook y Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, votaron en contra y propusieron un aumento de un cuarto de punto porcentual.

Fed mantiene cautela ante la inflación

En su comunicado, el comité señaló que necesita evaluar más información económica para determinar la orientación adecuada de la política monetaria y lograr que la inflación regrese a su objetivo de largo plazo de 2%.

La decisión se produce después de que el banco central aumentara las tasas en su reunión de septiembre, de acuerdo con el texto proporcionado. La inflación ha permanecido por encima de la meta durante más de cinco años, con efectos en el gasto de los hogares y los costos de las empresas.

Entre los factores que presionan los precios se encuentran el encarecimiento de la energía asociado al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y la inversión en inteligencia artificial (IA), así como la construcción de centros de datos.

La inflación al consumidor estadounidense llegó a 3.7% en septiembre, por encima de lo esperado, según los datos citados en el reporte. Pese a ello, integrantes de la Fed habían señalado que no consideraban urgente aplicar otro incremento inmediato.

Actividad económica de EE. UU. mantiene un ritmo sólido

La Reserva Federal describió la actividad económica estadounidense como sólida y destacó que el gasto interno se ha mantenido estable, mientras que la productividad y la inversión de capital muestran fortaleza.

Sobre el mercado laboral, el organismo indicó que la creación de empleo ha seguido el ritmo de crecimiento de la fuerza laboral y que la tasa de desempleo ha registrado pocas variaciones. El reporte sitúa este indicador alrededor de 4.2% durante el último año.

La Fed tiene un doble mandato: promover el máximo empleo y mantener la estabilidad de precios. Para ello, utiliza principalmente la tasa de interés de referencia como instrumento de política monetaria.

Cuando aumenta las tasas, el crédito suele encarecerse, lo que puede moderar el consumo, la inversión y las presiones inflacionarias. En cambio, una reducción puede estimular la actividad económica, aunque también puede aumentar las presiones sobre los precios.

La decisión llega antes de las elecciones legislativas

El anuncio se produjo a seis días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata busca obtener el control de ambas Cámaras del Congreso, actualmente en manos republicanas, según el texto proporcionado.

La economía y el costo de vida han ocupado un lugar destacado en la campaña electoral, en un contexto en el que numerosos hogares enfrentan dificultades para cubrir sus gastos pese a que la actividad económica mantiene un ritmo estable.

En paralelo, otros bancos centrales han tomado decisiones sobre sus tasas de referencia. El reporte señala que el Banco de Canadá elevó su tasa clave a 2.5%, en lo que describió como su primer incremento desde julio de 2023.

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