California arrasa en Halloween: 3 ciudades están entre las mejores de EE. UU.

Los Ángeles destaca por sus casas embrujadas y dulces. Foto: Envato.

Si estás pensando dónde celebrar Halloween este año, Los Ángeles tiene motivos para entrar en tus planes. La ciudad californiana ocupa el segundo lugar entre las mejores ciudades de Estados Unidos para Halloween en 2026, según un estudio de WalletHub publicado en octubre. Nueva York se quedó con el primer puesto, pero California también tiene razones para presumir: Anaheim y San Francisco aparecen entre los diez destinos mejor calificados.

¿Por qué Los Ángeles está entre las mejores ciudades para Halloween?

El atractivo de Los Ángeles no se limita a los disfraces ni a las fiestas que llenan la agenda cada octubre. La ciudad tiene una amplia oferta de actividades para familias, adolescentes y adultos que buscan algo más que salir a pedir dulces.

El análisis de WalletHub le otorgó 61.11 puntos de 100 y la colocó en el tercer lugar nacional en la categoría de diversión de Halloween.

¿Qué ayudó a conseguir esa posición? La ciudad cuenta con una gran cantidad de cines, casas embrujadas, tiendas de disfraces y establecimientos que venden dulces y artículos para fiestas.

De acuerdo con el informe publicado en el sitio oficial de WalletHub, Los Ángeles ocupa estos lugares en categorías específicas:

Primer lugar en cines por habitante

Sexto lugar en casas embrujadas por habitante

Séptimo lugar en tiendas de disfraces por habitante

Décimo lugar en tiendas de dulces por habitante

Undécimo lugar en parques de diversiones

La oferta es amplia. Y eso importa porque no todas las personas celebran Halloween de la misma manera: mientras algunos niños solo quieren llenar su bolsa de golosinas, otros buscan recorridos de terror y los adultos prefieren fiestas temáticas.

California tiene tres ciudades entre las diez mejores

Los Ángeles no es la única ciudad del estado que destaca en el ranking. Anaheim quedó en séptimo lugar, con 56.85 puntos, mientras que San Francisco ocupó el noveno, con 54.28 puntos.

La clasificación general quedó así:

Nueva York, Nueva York: 71.22 puntos Los Ángeles, California: 61.11 puntos Jersey City, Nueva Jersey: 60.58 puntos Las Vegas, Nevada: 58.76 puntos Chicago, Illinois: 58.46 puntos Miami, Florida: 57.73 puntos Anaheim, California: 56.85 puntos Boston, Massachusetts: 56.03 puntos San Francisco, California: 54.28 puntos Newark, Nueva Jersey: 54.04 puntos

Los resultados también fueron destacados por medios como Univision Los Ángeles y El Comercio, que resaltaron la presencia de tres ciudades californianas entre las diez primeras.

¿Cómo eligió WalletHub las mejores ciudades para Halloween?

El estudio comparó las 100 ciudades más pobladas de Estados Unidos y evaluó 20 indicadores agrupados en tres categorías: facilidad para pedir dulces, diversión y clima durante Halloween.

La seguridad también cuenta. WalletHub consideró factores como las tasas de criminalidad, la facilidad para caminar por la ciudad, la densidad de población y los riesgos para los peatones.

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Sin embargo, hay un detalle que vale la pena tener presente: ocupar un lugar destacado en el ranking no significa que todos los barrios de Los Ángeles sean igual de seguros ni que todas las actividades sean gratuitas. El estudio compara indicadores generales de cada ciudad, no las condiciones específicas de cada calle o evento.

Además, el análisis se concentra en los límites de cada ciudad y no incluye toda su área metropolitana. Por eso, sus resultados no deben interpretarse como una evaluación de cada comunidad cercana.

Halloween en Los Ángeles: diversión para distintos gustos

Para las familias hispanas que viven en California, la clasificación puede servir como punto de partida para organizar los planes del 31 de octubre. Los Ángeles ofrece alternativas para distintas edades y presupuestos, desde actividades para niños hasta experiencias de terror para quienes buscan emociones más fuertes.

Eso sí, antes de salir conviene revisar los horarios, los precios y las condiciones de acceso de cada evento. También es buena idea comprobar las recomendaciones de seguridad si vas a pedir dulces con niños pequeños.

Al final, un buen Halloween no depende de vivir en la ciudad mejor posicionada de una lista. Depende de encontrar un plan que disfrutes con tu familia, sin gastar más de lo necesario y con la tranquilidad de regresar a casa con buenos recuerdos.

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