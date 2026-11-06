Agujero de ozono antártico alcanza en 2026 su mayor extensión en una década

El fenómeno es el séptimo más grande. Foto: NASA

El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanzó una de sus mayores extensiones en los últimos años, durante 2026, este fenómeno ocupó el séptimo lugar entre los más grandes registrados en 48 años de monitoreo, aunque fue menos profundo que otros observados en décadas anteriores, según un informe de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Pese a este incremento, ambas agencias señalaron que la capa protectora de la Tierra mantiene una tendencia de recuperación a largo plazo, impulsada por las medidas internacionales para reducir las sustancias químicas que la dañan.

¿Qué tan grande fue el agujero de ozono en 2026?

Entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre, el agujero de ozono tuvo su periodo de mayor agotamiento, al tener una extensión promedio de aproximadamente 25 millones de kilómetros cuadrados.

Su mayor tamaño diario se registró el 18 de septiembre, cuando alcanzó los 27.1 millones de kilómetros cuadrados, aunque estas cifras lo colocaron entre los más extensos de las últimas décadas, no superó el récord observado en septiembre del año 2000.

Paul Newman, científico sénior de la Universidad de Maryland, Condado de Baltimore, y líder durante varios años del equipo de investigación del ozono de la NASA, explicó que el comportamiento de este año estuvo relacionado con las condiciones atmosféricas en la región antártica.

“En los últimos años, el agujero de ozono anual se ha estado formando más tarde en la temporada, lo que indica que la capa de ozono se está recuperando. Pero un vórtice polar inusualmente potente ha prolongado el agotamiento del ozono en la Antártida esta temporada, lo que ha permitido que el agujero crezca hasta alcanzar proporciones que no habíamos visto en una década”. Paul Newman, científico sénior de la Universidad de Maryland

El vórtice polar antártico favorece las condiciones de frío necesarias para que el cloro y el bromo, procedentes de compuestos artificiales, provoquen el agotamiento del ozono en la estratosfera.

Por su parte, Amy Butler, investigadora científica del Laboratorio de Ciencias Químicas de la NOAA, detalló que este año los sistemas meteorológicos que normalmente debilitan el vórtice polar tuvieron una actividad especialmente baja durante agosto y septiembre.

“Esa débil actividad ondulatoria mantuvo los vientos más fuertes del vórtice polar a varios grados de latitud del polo, creando una zona más amplia con condiciones ideales para que se produzca el agotamiento de la capa de ozono”. Amy Butler, investigadora científica del Laboratorio de Ciencias Químicas de la NOAA

¿La capa de ozono sigue recuperándose?

A pesar de su extensión, el agujero de 2026 no presentó un agotamiento tan profundo como otros registrados anteriormente, las mediciones realizadas por científicos de la NOAA con instrumentos instalados en globos del Observatorio Atmosférico de Referencia del Polo Sur mostraron que la concentración de ozono alcanzó su nivel más bajo del año el 17 de octubre, con 105 unidades Dobson.

La cifra se encuentra por encima del mínimo histórico registrado sobre el Polo Sur, que fue de 92 unidades Dobson en octubre de 2006.

De acuerdo con Newman, el agujero de este año también pudo haber sido todavía mayor si las sustancias que dañan la capa de ozono mantuvieran las concentraciones atmosféricas que tenían en el año 2000.

El especialista estimó que habría alcanzado entre 1 y 2 millones de millas cuadradas adicionales, equivalentes a aproximadamente 3.5 millones de kilómetros cuadrados.

Las agencias señalaron que el seguimiento satelital y las mediciones atmosféricas permiten observar los avances del Protocolo de Montreal de 1987, acuerdo internacional mediante el cual los países se comprometieron a sustituir las sustancias que agotan la capa de ozono por alternativas menos dañinas.

Stephen Montzka, científico sénior del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA, indicó que, desde su punto máximo, los niveles de cloro en la estratosfera antártica han disminuido aproximadamente un tercio respecto a los registrados durante la década de 1980.

Por ello, aunque la recuperación no es inmediata, los científicos estiman que el agujero de ozono podría recuperarse en la década de 2070.

La capa de ozono estratosférica funciona como una protección natural frente a la radiación solar dañina, cabe destacar que este fenómeno debe distinguirse del ozono que se encuentra a nivel del suelo, considerado un contaminante atmosférico que suele generarse como resultado de actividades humanas.

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