En medio de la polémica trabajadores del INE exigen aumento salarial y estabilidad laboral

Trabajadores del INE denuncian exceso de trabajo. Foto: Cuartoscuro

El personal de los Módulos de Atención Ciudadana solicita revisar sueldos, regular jornadas laborales y mejorar las condiciones de contratación.

Los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) exigieron una revisión salarial, mejores prestaciones y estabilidad laboral, al señalar que sus responsabilidades han aumentado sin ajustes proporcionales en sus ingresos.

A través de un pronunciamiento denominado “Dignidad Laboral MAC”, dirigido al Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la opinión pública, el personal manifestó su inconformidad con las condiciones actuales de trabajo.

Los empleados señalaron que representan el primer contacto de la ciudadanía con el sistema electoral y tienen a su cargo tareas relacionadas con la actualización del Padrón Electoral.

Sin embargo, consideraron que sus condiciones laborales no corresponden con la importancia de las funciones que desempeñan.

¿Qué exigen los trabajadores de los módulos del INE?

El pronunciamiento plantea tres demandas principales relacionadas con los salarios, las jornadas laborales y los esquemas de contratación.

Revisión salarial inmediata: actualizar el tabulador de sueldos de operadores de equipo tecnológico, responsables de módulo y auxiliares

actualizar el tabulador de sueldos de operadores de equipo tecnológico, responsables de módulo y auxiliares Reconocimiento de la carga de trabajo: regular las jornadas laborales y compensar las actividades adicionales durante campañas intensas de actualización

regular las jornadas laborales y compensar las actividades adicionales durante campañas intensas de actualización Estabilidad laboral y prestaciones: avanzar hacia esquemas de contratación que ofrezcan mayor certeza jurídica y seguridad social

Los trabajadores sostienen que sus actividades han adquirido mayor complejidad técnica y legal, sin que esto se refleje proporcionalmente en sus remuneraciones.

También señalan que la implementación de nuevos sistemas y protocolos de atención ha incrementado las exigencias físicas y mentales del personal.

Por ello, solicitan que el Instituto reconozca las cargas extraordinarias de trabajo, particularmente durante los periodos de mayor demanda de trámites.

Personal del INE pide revisar contratos temporales y por honorarios

Otro de los puntos centrales del documento es la situación contractual de quienes laboran en los módulos.

Los trabajadores advierten que los esquemas temporales y de honorarios generan incertidumbre sobre su continuidad laboral y el acceso a prestaciones.

En consecuencia, solicitan avanzar hacia modalidades de contratación que proporcionen mayor estabilidad, certeza jurídica y seguridad social.

El planteamiento no precisa cuántos empleados se encuentran bajo estas condiciones ni establece un porcentaje específico de incremento salarial.

Tampoco señala una fecha límite para que las autoridades electorales respondan a las solicitudes.

Piden al Consejo General del INE priorizar salarios en discusión presupuestal

El personal de los módulos hizo un llamado al Consejo General del INE para que sus condiciones laborales sean consideradas durante las discusiones presupuestales del organismo.

En el documento, los trabajadores sostienen que la atención ciudadana debe recibir una prioridad comparable con la organización de los procesos electorales.

Advierten que la falta de reconocimiento y remuneración adecuada podría afectar las labores que realizan los módulos, encargados de trámites relacionados con la Credencial para Votar y la actualización del Padrón Electoral.

“Sin personal de módulo motivado y bien remunerado, el sistema de Identidad nacional se debilita”, señala el pronunciamiento.

El documento concluye con un llamado a las autoridades electorales:

“No solicitamos privilegios, solicitamos justicia. La eficiencia del INE empieza en la cara de personal de sus módulos”.

Las demandas se presentan en el contexto de la preparación del Proceso Electoral Federal 2026-2027, periodo en el que el Instituto debe atender tanto sus responsabilidades electorales como la operación de los servicios permanentes a la ciudadanía.

El pronunciamiento no incluye una respuesta del INE a las solicitudes laborales planteadas.

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