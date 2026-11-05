¿Estás buscando rentar en CDMX? Policía cibernética alerta por anuncios falsos en redes: así te roban tu dinero

¡Mucho cuidado si quieres rentar una vivienda en CDMX! | Foto: Pexels

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) alertó este miércoles por una modalidad de fraude vinculada con anuncios falsos de renta de inmuebles en internet, en los que los criminales se hacen pasar por propietarios o intermediarios para solicitar depósitos anticipados.

Los criminales, se aprovechan de los ciudadanos que buscan una vivienda en la capital mexicana para compartir fotos e información de inmuebles que no les pertenecen a través de identidades falsas o datos de terceros, según informó la dependencia a través de su unidad de Policía Cibernética.

¡Mucho cuidado si estás buscando rentar un inmueble en CDMX!

El fraude comienza con anuncios publicados en sitios web o redes sociales, en los que se ofrecen casas, departamentos o habitaciones con fotos atractivas, descripciones detalladas y preciosa accesibles, según la Policía Cibernética de la SSC CDMX.

“Así, llaman la atención de quienes buscan un lugar donde vivir”. Policía CIbernética SSC CDMX

El usuario interesado en el anuncio entrará en comunicación con el estafador a través de llamadas o mensajes y argumentará que hay muchas otras personas interesadas en el inmueble, por lo que instará a realizar una transferencia para apartarlo.

Los defraudadores usarán el sentido de urgencia para que la víctima deposite su dinero sin verificar previamente la identidad del arrendador ni la disponibilidad de la propiedad, según alertaron las autoridades capitalinas.

Un riesgo adicional consiste en que los cibercriminales también soliciten documentos personales o datos bancarios, pues en caso de proporcionarlos, podrían ser utilizados para fraudes o suplantaciones de identidad posteriores.

Recomendaciones para no caer en fraudes al rentar en CDMX

La Policía Cibernética de la SSC CDMX emitió una serie de recomendaciones y medidas preventivas para que la ciudadanía pueda protegerse frente a fraudes relacionados con anuncios falsos de vivienda:

Verifica la identidad del propietario o intermediario antes de realizar cualquier pago.

Visita el inmueble y confirma que realmente se encuentre disponible para arrendamiento.

Solicita documentos que acrediten la propiedad o la autorización para rentar la vivienda.

Revisa cuidadosamente el contrato y comprueba que los datos del arrendador coincidan con la documentación presentada.

Evita transferencias o depósitos anticipados sin haber verificado la legitimidad de la oferta.

Desconfía de mensajes que presionen para realizar pagos inmediatos bajo el argumento de que existen otros interesados.

No compartas identificaciones oficiales, datos bancarios ni información personal con personas cuya identidad no esté confirmada.

Las personas que hayan identificado posibles estafas, ofertas falsas o cualquier otro incidente cibernético, pueden comunicarse con la Policía Cibernética de la Ciudad de México a través de los siguientes medios:

Teléfono: 55 5242 5100 (ext. 5086)

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

¡Más de 2 millones de personas habitan viviendas rentadas en CDMX!

Cerca de 2 millones de personas habitan viviendas rentadas en la Ciudad de México, según anunció Inti Muñóz, secretario capitalino de Vivienda, en conferencia de prensa el pasado 22 de octubre.

El funcionario explicó que los precios promedio de las rentas oscilan entre los 16 mil y los 24 mil pesos al mes, aclarando que más de 153 mil familias residen en una vivienda arrendada o prestada.

Dichos datos ayudan a contextualizar el riesgo alto en el que se encuentran los ciudadanos capitalinos frente a fraudes como el que advirtió este miércoles la Policía Cibernética de la SSC CDMX.

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