Anuncian fechas de entrega de paquetes alimentarios del programa “Comemos Tod@s” en Quintana Roo. Consulta el calendario

| 09:58 | J.L. Márquez | Uno TV

"Comemos Tod@s" ofrece apoyo alimentario y un depósito bimestral para la compra de víveres
Comemos Tod@s Quintana Roo
Entrega de paquetes a beneficiarias. Foto: Twitter @GobQuintanaRoo

Del 9 al 27 de noviembre se realizará la entrega de paquetes alimentarios para los beneficiarios del programa “Comemos Tod@s”, correspondiente al quinto y último bimestre del año. El Gobierno de Quintana Roo publicó las fechas y sedes de entregas en cada uno de los municipios

Fechas y sedes de entrega de paquetes “Comemos Tod@s” en el municipio de Benito Juárez

  • 9 y 10 de noviembre: COBUS, SM 103
  • 9 y 10 de noviembre: Comuna Juventud, antes COBUS SM 77
  • 11 y 12 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, colonia Avante
  • 11, 12 y 13 de noviembre: FARO, SM 259
  • 17 y 18 de noviembre: ICAT SM, 221
  • 17 y 18 de noviembre: COBUS, 236
  • 19 y 20 de noviembre: COBUS, SM 220
  • 19 y 20 de noviembre: COBUS, SM 101
  • 23, 24 y 25 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, SM 247
  • 23, 24 y 25 de noviembre: COBUS, SM 99
  • 26 de noviembre: COBUS, SM 217
  • 26 y 27 de noviembre: Centro de Justicia para la Mujer, SM 94

Fechas de entrega de paquetes “Comemos Tod@s” en el resto de municipios

Bacalar

  • 4 de noviembre: Comedor comunitario, localidad La Pantera
  • 5 de noviembre: Domo deportivo, localidad Pedro A. Santos
  • 6 de noviembre: Domo deportivo, localidad Blanca Flor
  • 9 de noviembre: Domo deportivo, localidad Altos de Sevilla
  • 10 de noviembre: Domo deportivo de la Colosio

Lázaro Cárdenas

  • 4 de noviembre: localidad Valladolid Nuevo
  • 4 de noviembre: Domo del Palacio Municipal
  • 4 de noviembre: Domo deportivo, localidad Solferino
  • 4 de noviembre: Parque central, localidad Ignacio Zaragoza

José María Morelos

  • 4 de noviembre: Alcadía de Sabán
  • 5 de noviembre: Domo de la localidad Kancabchén
  • 6 de noviembre: Domo, San Juan

Puerto Morelos

  • 5 de noviembre: I.N.P. Cordero de Dios Vivo
  • 5 de noviembre: Domo del Cenote, Leona Vicario

Tulum

  • 5 de noviembre: Domo de la localidad de Cobá
  • 6 de noviembre: Domo del Palacio Municipal Parque Dos Agua

Isla Mujeres

  • 6 de noviembre: Zona Insular – Domo deportivo Verde
  • 6 de noviembre: Zona Continental – Casa de los Ejidatarios

Cozumel

  • 9 y 10 de noviembre: Dirección General de Desarrollo Social

Felipe Carrillo Puerto

  • 9 de noviembre: Alcaldía de Tihosuco
  • 10 de noviembre: Nueva Loría
  • 11 de noviembre: Alcaldía de Chunhuhub
  • 12 de noviembre: Alcaldía de Non-Bec
  • 13 de noviembre: Domo de la localidad Chun-Yah
  • 17, 18, y 19 de noviembre: ICAT, F.C.P

Playa del Carmen

  • 11 de noviembre: CDC de Puerto Aventuras
  • 12 de noviembre:Eleonora Mendoza A.C
  • 13 de noviembre: Club Corazón A.C.
  • 17 de noviembre: ICAT Ejidal
  • 18 y 19 de noviembre: CDC de la colonia Colosio

Othón P.Blanco

  • 11 de noviembre: Oficina del Ejido cac-xan, en UCUM
  • 12 de noviembre: Domo deportivo, alcaldía Javier Rojos Gómez
  • 13 de noviembre: Domo deportivo, alcaldía Nicolás Bravo
  • 17 de noviembre: Domo deportivo,  localidad Calderitas
  • 18 de noviembre: CDC Hábitat III
  • 19 de noviembre: CDC Hábitat II
  • 20 y 23  de noviembre: CDC Hábitat I

Requisitos para recoger los apoyos del programa “Comemos Tod@s”

  • Original de identificación oficial vigente con fotografía
  • Hoja impresa del folio de persona beneficiara del programa
  • Tarjeta “Comemos Todo@s”

¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?

Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:

  • Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega
  • Apoyo económico: la gobernadora anunció que este año el depósito bimestral aumentará de mil 420 pesos a mil 490 pesos; esta cantidad se entrega mediante una tarjeta electrónica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Policía de Tránsito comete doble feminicidio y se suicida en Quintana Roo

Quintana Roo

Policía de Tránsito comete doble feminicidio y se suicida en Quintana Roo

Janal Pixán 2026: habrá desfile de catrinas, procesión marítima y transporte gratuito a Puerto Juárez

Quintana Roo

Janal Pixán 2026: habrá desfile de catrinas, procesión marítima y transporte gratuito a Puerto Juárez

Uber ya opera en Tulum y Playa del Carmen; divide opiniones por sus tarifas

Quintana Roo

Uber ya opera en Tulum y Playa del Carmen; divide opiniones por sus tarifas

Quintana Roo