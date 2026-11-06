Anuncian fechas de entrega de paquetes alimentarios del programa “Comemos Tod@s” en Quintana Roo. Consulta el calendario

Entrega de paquetes a beneficiarias. Foto: Twitter @GobQuintanaRoo

Del 9 al 27 de noviembre se realizará la entrega de paquetes alimentarios para los beneficiarios del programa “Comemos Tod@s”, correspondiente al quinto y último bimestre del año. El Gobierno de Quintana Roo publicó las fechas y sedes de entregas en cada uno de los municipios

Fechas y sedes de entrega de paquetes “Comemos Tod@s” en el municipio de Benito Juárez

9 y 10 de noviembre: COBUS, SM 103

9 y 10 de noviembre: Comuna Juventud, antes COBUS SM 77

11 y 12 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, colonia Avante

11, 12 y 13 de noviembre: FARO, SM 259

17 y 18 de noviembre: ICAT SM, 221

17 y 18 de noviembre: COBUS, 236

19 y 20 de noviembre: COBUS, SM 220

19 y 20 de noviembre: COBUS, SM 101

23, 24 y 25 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, SM 247

23, 24 y 25 de noviembre: COBUS, SM 99

26 de noviembre: COBUS, SM 217

26 y 27 de noviembre: Centro de Justicia para la Mujer, SM 94

Fechas de entrega de paquetes “Comemos Tod@s” en el resto de municipios

Bacalar

4 de noviembre: Comedor comunitario, localidad La Pantera

5 de noviembre: Domo deportivo, localidad Pedro A. Santos

6 de noviembre: Domo deportivo, localidad Blanca Flor

9 de noviembre: Domo deportivo, localidad Altos de Sevilla

10 de noviembre: Domo deportivo de la Colosio

Lázaro Cárdenas

4 de noviembre: localidad Valladolid Nuevo

4 de noviembre: Domo del Palacio Municipal

4 de noviembre: Domo deportivo, localidad Solferino

4 de noviembre: Parque central, localidad Ignacio Zaragoza

José María Morelos

4 de noviembre: Alcadía de Sabán

5 de noviembre: Domo de la localidad Kancabchén

6 de noviembre: Domo, San Juan

Puerto Morelos

5 de noviembre: I.N.P. Cordero de Dios Vivo

5 de noviembre: Domo del Cenote, Leona Vicario

Tulum

5 de noviembre: Domo de la localidad de Cobá

6 de noviembre: Domo del Palacio Municipal Parque Dos Agua

Isla Mujeres

6 de noviembre: Zona Insular – Domo deportivo Verde

6 de noviembre: Zona Continental – Casa de los Ejidatarios

Cozumel

9 y 10 de noviembre: Dirección General de Desarrollo Social

Felipe Carrillo Puerto

9 de noviembre: Alcaldía de Tihosuco

10 de noviembre: Nueva Loría

11 de noviembre: Alcaldía de Chunhuhub

12 de noviembre: Alcaldía de Non-Bec

13 de noviembre: Domo de la localidad Chun-Yah

17, 18, y 19 de noviembre: ICAT, F.C.P

Playa del Carmen

11 de noviembre: CDC de Puerto Aventuras

12 de noviembre:Eleonora Mendoza A.C

13 de noviembre: Club Corazón A.C.

17 de noviembre: ICAT Ejidal

18 y 19 de noviembre: CDC de la colonia Colosio

Othón P.Blanco

11 de noviembre: Oficina del Ejido cac-xan, en UCUM

12 de noviembre: Domo deportivo, alcaldía Javier Rojos Gómez

13 de noviembre: Domo deportivo, alcaldía Nicolás Bravo

17 de noviembre: Domo deportivo, localidad Calderitas

18 de noviembre: CDC Hábitat III

19 de noviembre: CDC Hábitat II

20 y 23 de noviembre: CDC Hábitat I

Requisitos para recoger los apoyos del programa “Comemos Tod@s”

Original de identificación oficial vigente con fotografía

Hoja impresa del folio de persona beneficiara del programa

Tarjeta “Comemos Todo@s”

¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?

Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:

Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega

un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega Apoyo económico: la gobernadora anunció que este año el depósito bimestral aumentará de mil 420 pesos a mil 490 pesos; esta cantidad se entrega mediante una tarjeta electrónica.

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