Anuncian fechas de entrega de paquetes alimentarios del programa “Comemos Tod@s” en Quintana Roo. Consulta el calendario
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"Comemos Tod@s" ofrece apoyo alimentario y un depósito bimestral para la compra de víveres
Del 9 al 27 de noviembre se realizará la entrega de paquetes alimentarios para los beneficiarios del programa “Comemos Tod@s”, correspondiente al quinto y último bimestre del año. El Gobierno de Quintana Roo publicó las fechas y sedes de entregas en cada uno de los municipios
Fechas y sedes de entrega de paquetes “Comemos Tod@s” en el municipio de Benito Juárez
- 9 y 10 de noviembre: COBUS, SM 103
- 9 y 10 de noviembre: Comuna Juventud, antes COBUS SM 77
- 11 y 12 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, colonia Avante
- 11, 12 y 13 de noviembre: FARO, SM 259
- 17 y 18 de noviembre: ICAT SM, 221
- 17 y 18 de noviembre: COBUS, 236
- 19 y 20 de noviembre: COBUS, SM 220
- 19 y 20 de noviembre: COBUS, SM 101
- 23, 24 y 25 de noviembre: Instituto Municipal de la Mujer, SM 247
- 23, 24 y 25 de noviembre: COBUS, SM 99
- 26 de noviembre: COBUS, SM 217
- 26 y 27 de noviembre: Centro de Justicia para la Mujer, SM 94
Fechas de entrega de paquetes “Comemos Tod@s” en el resto de municipios
Bacalar
- 4 de noviembre: Comedor comunitario, localidad La Pantera
- 5 de noviembre: Domo deportivo, localidad Pedro A. Santos
- 6 de noviembre: Domo deportivo, localidad Blanca Flor
- 9 de noviembre: Domo deportivo, localidad Altos de Sevilla
- 10 de noviembre: Domo deportivo de la Colosio
Lázaro Cárdenas
- 4 de noviembre: localidad Valladolid Nuevo
- 4 de noviembre: Domo del Palacio Municipal
- 4 de noviembre: Domo deportivo, localidad Solferino
- 4 de noviembre: Parque central, localidad Ignacio Zaragoza
José María Morelos
- 4 de noviembre: Alcadía de Sabán
- 5 de noviembre: Domo de la localidad Kancabchén
- 6 de noviembre: Domo, San Juan
Puerto Morelos
- 5 de noviembre: I.N.P. Cordero de Dios Vivo
- 5 de noviembre: Domo del Cenote, Leona Vicario
Tulum
- 5 de noviembre: Domo de la localidad de Cobá
- 6 de noviembre: Domo del Palacio Municipal Parque Dos Agua
Isla Mujeres
- 6 de noviembre: Zona Insular – Domo deportivo Verde
- 6 de noviembre: Zona Continental – Casa de los Ejidatarios
Cozumel
- 9 y 10 de noviembre: Dirección General de Desarrollo Social
Felipe Carrillo Puerto
- 9 de noviembre: Alcaldía de Tihosuco
- 10 de noviembre: Nueva Loría
- 11 de noviembre: Alcaldía de Chunhuhub
- 12 de noviembre: Alcaldía de Non-Bec
- 13 de noviembre: Domo de la localidad Chun-Yah
- 17, 18, y 19 de noviembre: ICAT, F.C.P
Playa del Carmen
- 11 de noviembre: CDC de Puerto Aventuras
- 12 de noviembre:Eleonora Mendoza A.C
- 13 de noviembre: Club Corazón A.C.
- 17 de noviembre: ICAT Ejidal
- 18 y 19 de noviembre: CDC de la colonia Colosio
Othón P.Blanco
- 11 de noviembre: Oficina del Ejido cac-xan, en UCUM
- 12 de noviembre: Domo deportivo, alcaldía Javier Rojos Gómez
- 13 de noviembre: Domo deportivo, alcaldía Nicolás Bravo
- 17 de noviembre: Domo deportivo, localidad Calderitas
- 18 de noviembre: CDC Hábitat III
- 19 de noviembre: CDC Hábitat II
- 20 y 23 de noviembre: CDC Hábitat I
Requisitos para recoger los apoyos del programa “Comemos Tod@s”
- Original de identificación oficial vigente con fotografía
- Hoja impresa del folio de persona beneficiara del programa
- Tarjeta “Comemos Todo@s”
¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?
Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:
- Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega
- Apoyo económico: la gobernadora anunció que este año el depósito bimestral aumentará de mil 420 pesos a mil 490 pesos; esta cantidad se entrega mediante una tarjeta electrónica.
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