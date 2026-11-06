Incendio en poliducto Salamanca-Guadalajara deja 4 heridos

| 09:00 | Fabián Millares | Uno TV

Dos hombres sufrieron quemaduras en el 40% del cuerpo y una mujer presentó lesiones en aproximadamente el 90%.
Cuatro trabajadores lesionados tras explosión en ducto de Pemex
Explosión en poliducto Salamanca-Guadalajara. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Una explosión e incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó cuatro trabajadores lesionados, tres hombres y una mujer, la noche del jueves 5 de noviembre, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Tototlán–Ocotlán, en Jalisco..

¿Cómo ocurrió la explosión en el ducto de Pemex?

La emergencia ocurrió tras una fuga de hidrocarburo que provocó un incendio de gran magnitud y movilizó a elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como a personal de seguridad de la empresa petrolera. 

Pemex informó que el incidente ocurrió durante trabajos de limpieza y retiro de sedimentos en el poliducto Salamanca-Guadalajara.

Durante las maniobras se registró una fuga de hidrocarburo y, aparentemente, una chispa alcanzó el combustible esparcido en la zona, lo que provocó la explosión y el posterior incendio.

La empresa activó su Plan de Respuesta a Emergencias y coordinó las labores de atención con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y los cuerpos de emergencia de Tototlán.

¿Qué pasó con los trabajadores lesionados?

El saldo de la emergencia fue de cuatro trabajadores heridos:

  • Dos hombres con quemaduras en aproximadamente 40% de su cuerpo, trasladados a un hospital de Guadalajara
  • Una mujer con lesiones en alrededor de 90% de su superficie corporal, llevada a una clínica de Ocotlán
  • Un cuarto trabajador que recibió atención médica en el sitio

En las labores de emergencia también participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex, quienes mantuvieron resguardada la zona.

Pemex sofoca el incendio en Tototlán

La petrolera informó que el fuego fue sofocado y que la fuga de hidrocarburo quedó contenida. Posteriormente, los equipos de emergencia realizaron trabajos para mitigar los riesgos y mantuvieron vigilancia en el área.

Pemex aseguró que el incidente no representa un riesgo para la población. La zona permaneció bajo supervisión para descartar posibles afectaciones a los automovilistas y habitantes cercanos a la carretera Tototlán–Ocotlán.

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