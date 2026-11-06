Detenidos en protesta por agua en Casa Jalisco exigen renuncias

Las protestas fueron el 11 de octubre. Foto: Cuartoscuro

A casi un mes del operativo realizado durante la protesta por agua potable frente a Casa Jalisco, las personas detenidas aseguran que siguen sin respuestas. Este jueves acudieron al Congreso local para exigir la renuncia de los mandos involucrados y una disculpa pública por las agresiones sufridas durante su detención.

Detenidos denuncian agresiones durante el operativo en Casa Jalisco

Durante una comparecencia de más de cuatro horas en el Congreso de Jalisco, las personas detenidas y las autoridades confrontaron sus versiones sobre el operativo. Los manifestantes denunciaron golpes, amenazas, incomunicación, tortura y uso excesivo de la fuerza.

Daniela Álvarez Zepeda, médica y una de las personas detenidas, aseguró que la golpearon y le jalaron el cabello durante su detención y posterior traslado. Pidió que se investigue la actuación de cada institución involucrada, que se les permita consultar sus expedientes, que se garantice su seguridad y que se les otorgue una reparación integral del daño.

Luis Antonio Palacios Vázquez, biólogo y también detenido durante la protesta, acusó que policías encapuchados lo golpearon a él y a su pareja. Durante la sesión, cuestionó que existan carpetas de investigación abiertas en su contra y que algunos de sus compañeros hayan sido vinculados a proceso. También responsabilizó al coordinador y a los jefes al mando del operativo.

Seguridad de Jalisco identifica a 17 policías para revisión

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que 17 policías fueron identificados para revisión por posibles irregularidades. También señaló que los 237 elementos que participaron en el operativo deberán comparecer ante Asuntos Internos.

Hernández González dijo que se recuerda de manera constante a los policías su obligación de conocer y aplicar los protocolos nacionales y estatales sobre el uso proporcional de la fuerza. Durante la comparecencia, reconoció que algunos agentes toman malas decisiones.

Familiares de policías lesionados exponen su versión

En la comparecencia también participaron familiares de policías lesionados. Bertha Alicia Flores Bocanegra afirmó que su hijo fue golpeado y sufrió cortes en los dedos. Señaló que está a punto de perder un segundo dedo y reclamó que durante la sesión se minimizara el estado de salud de los agentes lesionados.

La sesión terminó entre reclamos y acusaciones cruzadas.

Mientras las víctimas exigen justicia, investigación y una disculpa pública, las autoridades sostienen que los hechos siguen bajo revisión y que no habrá impunidad para quien haya actuado fuera de la ley.

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