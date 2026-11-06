¿Qué es una “tormenta negra” y por qué hay alertas de este fenómeno?

Hay un pronóstico de lluvias fuertes en 8 estados. Foto: Shutterstpck

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes en ocho estados de México para este viernes 6 de noviembre, lo que ha llevado a algunos medios a utilizar el término “tormenta negra”. Sin embargo, esta denominación proviene del sistema de alertas utilizado en Hong Kong, donde representa el nivel más alto de advertencia por lluvias intensas, de acuerdo con el Observatorio de Hong Kong.

En México, el concepto de “tormenta negra” no forma parte de las definiciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y se utiliza de forma informal para describir precipitaciones fuertes que superan un acumulado de agua superior a los 70 milímetros [mm], las cuales pueden aumentan la probabilidad de inundaciones, encharcamientos, desbordamiento de cauces y deslaves.

¿Por qué se le llama “tormenta negra”?

El sistema de alerta por tormentas y lluvias intensas, utilizado en distintos países y regiones de Asia, como China, Japón y Taiwán, se compone de tres niveles: ámbar, rojo y negro. Este último representa el grado más alto de advertencia ante precipitaciones severas.

Alerta amarilla (Amber)

Lluvias intensas superiores a 30 milímetros por hora.

Riesgo de inundaciones en zonas bajas y con drenaje deficiente.

Posible aumento de alerta a nivel rojo o negro si las lluvias se intensifican.

Alerta roja (Red)

Lluvias muy intensas superiores a 50 milímetros por hora.

Estudiantes deben permanecer en las escuelas y quienes estén en casa no deben salir, salvo que exista un riesgo mayor.

Posible alerta negra si empeoran las condiciones. Se recomienda consultar los avisos meteorológicos.

Alerta negra (Black)

Lluvias extremas superiores a 70 milímetros por hora.

Paralización de actividades y recomendación de buscar refugio inmediato.

Transporte público limitado o suspendido, incluidos autobuses y servicios del metro (MTR), por riesgo de inundaciones.

El Observatorio de Hong Kong destacó que las señales roja y negra alertan a la población sobre “fuertes lluvias que podrían provocar graves inundaciones en las carreteras y congestión vehicular”.

La alerta por lluvias intensas se introdujo por primera vez en abril de 1967 junto con la alerta por tormentas eléctricas por el Real Observatorio de Hong Kong como resultado de las tres tormentas de 1966 que cobraron 86 vidas.

Prevén lluvias muy fuertes en ocho estados de México este 6 de noviembre

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros para este vierne en zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, debido a diversos sistemas meteorológicos que afectan al territorio nacional.

También se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Querétaro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Guanajuato, Michoacán y otros estados se prevén chubascos. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones.

Estas condiciones están relacionadas con el frente frío número 4, reforzado por una masa de aire frío, así como canales de baja presión y otros fenómenos atmosféricos. El organismo también anticipó un descenso de temperatura en el norte y noreste de México, con mínimas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.