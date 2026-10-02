Apps de comida te cobran más de lo que cuestan los alimentos: Profeco da recomendaciones para usarlas

Pedir comida por delivery puede tener sus riesgos, según Profeco | Cuartoscuro – IA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre las tarifas adicionales que acumulan las aplicaciones de comida a domicilio en cada orden digital. Los compradores registran cobros finales que duplican el valor inicial exhibido en el catálogo de los platillos.

La entidad mexicana analizó la estructura de estos servicios tecnológicos en la edición de octubre de su Revista del Consumidor, en donde señaló que la “comodidad tecnológica” encarece los consumos ordinarios mediante cobros complementarios que pasan inadvertidos al inicio del proceso.

Anatomía de los costos ocultos en el ticket digital

Los restaurantes aplican un sobreprecio en el menú digital para amortiguar las comisiones elevadas que exigen las plataformas de reparto, según la Profeco.

“Para amortiguar las altas comisiones que las plataformas cobran a los establecimientos, algunos restaurantes incrementan el precio de sus platillos dentro de las aplicaciones”. Profeco

Las empresas suman un cargo por servicio para solventar el mantenimiento del software y el soporte tecnológico de la plataforma; así, el sistema añade una tarifa por pedido pequeño cuando la cuenta no cubre el monto mínimo de venta exigido.

Las plataformas activan el costo por alta demanda cuando el clima desfavorable o la escasez de repartidores saturan la zona geográfica.

La Profeco subraya que la propina constituye una gratificación voluntaria y ningún intermediario comercial puede obligar al pago de dicho concepto.

Obligaciones de las plataformas ante los usuarios

Las compañías tienen la obligación legal de exhibir el desglose transparente de todos los conceptos cobrados al tarjetahabiente, de acuerdo con la Revista del Consumidor.

En este sentido, la legislación protege a los compradores para que tomen decisiones informadas antes de autorizar cualquier transacción bancaria, según la Profeco.

Los clientes deben consultar las políticas de cancelación, las restricciones de cobertura y las condiciones de reembolso vigentes en los contratos. Por su parte, las empresas deben garantizar el respeto íntegro de las ofertas publicadas en sus interfaces móviles.

Recomendaciones para evitar gastos excesivos al ordenar

Para optimizar el uso de estas herramientas tecnológicas y proteger el bolsillo, la Profeco aconseja seguir estas pautas:

Revisa el desglose: El consumidor analiza las cifras detalladas del ticket para distinguir el costo neto del platillo de las comisiones añadidas.

El consumidor analiza las cifras detalladas del ticket para distinguir el costo neto del platillo de las comisiones añadidas. Coteja precios: El comprador compara las listas publicadas en la red del local físico frente a las cartas digitales mostradas en pantalla.

El comprador compara las listas publicadas en la red del local físico frente a las cartas digitales mostradas en pantalla. Evalúa las aplicaciones: La persona consulta diferentes opciones digitales para identificar qué intermediario ofrece tarifas de envío más bajas.

La persona consulta diferentes opciones digitales para identificar qué intermediario ofrece tarifas de envío más bajas. Inspecciona las promociones: El cliente verifica la cifra final a liquidar porque las tarifas anexas anulan el beneficio real de los cupones.

El cliente verifica la cifra final a liquidar porque las tarifas anexas anulan el beneficio real de los cupones. Entrega directa: El solicitante contacta al negocio gastronómico para cotizar repartos propios libres de las comisiones que imponen terceros.

El solicitante contacta al negocio gastronómico para cotizar repartos propios libres de las comisiones que imponen terceros. Presupuesto mensual: El usuario fija un techo financiero mensual destinado a consumos digitales para salvaguardar sus finanzas domésticas.

El usuario fija un techo financiero mensual destinado a consumos digitales para salvaguardar sus finanzas domésticas. Criterio de consumo: La persona reserva los pedidos en línea para ocasiones especiales y prioriza el consumo en cocinas de proximidad.

La tecnología móvil facilita el acceso inmediato a una variedad extensa de alimentos preparados en las ciudades. El consumidor responsable examina cada cifra antes de validar el pago para impedir pérdidas innecesarias de dinero.

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