“Viernes Garnachero”: pura pancita y mucho sabor con “Don Miguel”

Este viernes 2 de octubre nos fuimos a probar una pancita que nos sorprendió por su sabor y por la historia que hay detrás de ella: Pancita Don Miguel, en la colonia Valentín Gómez Farías, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El lugar se encuentra en Calle 33 #47 y ahí nos recibieron Miguel Nieves y su esposa María, quienes están por cumplir nueve años trabajando en este mismo sitio.

Una historia que empezó desde abajo

Miguel y su equipo comenzaron en un patio, con un cazo muy rústico y muchas ganas de sacar adelante el negocio.

Con el paso de los años, ese pequeño espacio fue creciendo hasta convertirse en el restaurante de dos pisos que tienen actualmente.

Son nueve años de trabajo que se reflejan no solamente en el tamaño del lugar, sino también en una carta que va mucho más allá de la pancita.

La pancita, la joya de la casa

La especialidad de Pancita Don Miguel es, como su nombre lo dice, la pancita.

Se sirve calientita, bien sazonada y con ese sabor casero que se antoja especialmente para comenzar el día. De esas que llegan a la mesa y desde el primer bocado te hacen pensar en repetir.

Pero si la pancita no es lo tuyo, también hay varias opciones para desayunar o comer.

En la carta encontramos enchiladas, huaraches con costilla, enchiladas de mole, mole con pollo y arroz, además de una preparación que llamó especialmente nuestra atención: la chapa, una especie de torta de mole que también forma parte de las opciones de la casa.

Y para acompañar, también tienen cervezas y micheladas bien frías.

Un equipo que también pone el sabor

Detrás de cada plato está el trabajo de todo un equipo, por eso en este Viernes Garnachero también queremos reconocer a quienes nos atendieron con mucho cariño.

Gracias a Paola, Fernanda, Jesús, Giovanni, Lupita y Adriana por la atención durante nuestra visita.

Al final, eso también forma parte de la experiencia: un lugar familiar, con una historia de esfuerzo y una carta que tiene a la pancita como protagonista.

Así que ya sabes, si andas por la Venustiano Carranza y se te antoja una pancita calientita, Pancita Don Miguel puede ser una opción para echarse un buen desayuno o una comida.

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