Tere Jiménez entrega vehículos blindados y armas para reforzar seguridad

Tere Jiménez entrega vehículos blindados. Foto; Especial

La gobernadora Tere Jiménez entregó vehículos tácticos, armamento y municiones a la Policía Estatal y a las 11 corporaciones municipales de Aguascalientes, como parte del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia.

El equipo busca fortalecer la capacidad de respuesta y las labores operativas de las corporaciones de seguridad en el estado.

Entre el equipamiento entregado destacan dos vehículos tácticos blindados Ford F-250 Black Mamba 2026, destinados a la Policía Estatal de Aguascalientes.

¿Qué armamento recibieron las policías de Aguascalientes?

Además de los vehículos, se entregaron 142 armas de fuego y más de 927 mil municiones para fortalecer a las corporaciones.

El equipo incluye:

Armas cortas calibre 9 milímetros.

Armas largas calibre 7.62.

Municiones calibre 9 milímetros, 5.56 y 7.62.

El armamento fue distribuido entre la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá.

Tere Jiménez destaca inversión en seguridad

Durante el evento, la gobernadora señaló que mantener la paz y la tranquilidad de las familias es una prioridad de su administración.

También afirmó que continuará la inversión en equipamiento para que las instituciones de seguridad cuenten con herramientas para realizar sus labores.

Por su parte, Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública estatal, destacó que los vehículos tácticos permitirán fortalecer el despliegue y la capacidad de respuesta de los elementos.

El funcionario también señaló que la Policía Estatal registra 73.7% de confianza ciudadana, cifra que, de acuerdo con sus declaraciones, se encuentra por encima de la media nacional.

Policías reciben nuevo equipo

En representación de los elementos de seguridad, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales señalaron que contar con nuevo equipamiento representa un respaldo para realizar su trabajo diario.

La entrega forma parte de la estrategia estatal para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones de seguridad en Aguascalientes.

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