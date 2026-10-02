Robos con violencia dejan pérdidas por casi 10 mil millones de pesos, denuncian transportistas

Asaltos en carreteras. Foto: Cuartoscuro

Los transportistas del país pidieron a diputados aumentar el presupuesto para seguridad en las carreteras, ante los robos con violencia, extorsiones y actos de corrupción que, señalaron, afectan a operadores y empresas.

Durante su participación en la Cámara de Diputados, Diego Javier Bolio Corona, de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), afirmó que 84% de los delitos cometidos contra el sector se realizan con violencia armada.

Transportistas reportan pérdidas por 9 mil 545 mdp

El representante de Conatram señaló que las pérdidas anuales del sector alcanzan casi 10 mil millones de pesos.

“Las pérdidas anuales estimadas alcanzan la alarmante cifra de 9 mil 545 millones de pesos; esta suma devastadora integra la mercancía robada, los gastos extraordinarios en custodia privada, el disparo en las primas de seguros y los paros operativos forzados”, Diego Javier Bolio Corona, Secretario Comisión de Seguridad Conatram Jalisco

A estos problemas se suma la extorsión, señaló Germán Paz Cruz, de la Asociación Nacional de Transporte Privado, quien denunció afectaciones contra operadores, empresas y usuarios del transporte de carga.

Los transportistas también señalaron actos de corrupción relacionados con trámites para los operadores.

Alejandro Vargas, asesor jurídico de Conatram, afirmó que en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se pide dinero para agilizar trámites como la licencia de conducir y el acto médico.

Denuncian cobros durante los trayectos

Vargas también señaló que los operadores pueden ser detenidos durante sus recorridos por elementos de la Guardia Nacional, policías estatales o municipales.

De acuerdo con su denuncia, en algunos casos se amenaza a los conductores con enviar una grúa y se les exige dinero para permitirles continuar con el trayecto.

“La Guardia o la policía más que nada empieza con los calambres de que le vamos a meter la grúa, es tanto, dame tanto dinero para que pueda seguir el trayecto”, Alejandro Vargas, asesor jurídico Conatram

Los transportistas relacionaron esta situación con un déficit de más de 90 mil operadores. Diego Javier Bolio afirmó que los jóvenes ya no quieren trabajar en el sector por temor a no regresar a sus hogares.

Entre los puntos señalados como críticos están la ruta México-Puebla-Veracruz, el Arco Norte y sus periféricos, así como el eje industrial México-Querétaro.

Los representantes del sector acudieron a San Lázaro para solicitar más presupuesto para seguridad, mayor vigilancia, mejor infraestructura y cámaras de seguridad en las carreteras.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.