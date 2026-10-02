FMI ve señales positivas para la economía mexicana; prevé buen desempeño en 2027

FMI reconoce avances en economía mexicana. Foto: Cuartoscuro

El Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó señales favorables para la economía mexicana y prevé que el crecimiento se fortalezca durante los próximos meses. Para 2026 estima un avance de 1.5% del PIB, mientras que para 2027 proyecta un crecimiento de 1.8%, impulsado principalmente por un mayor dinamismo del comercio exterior.

Las previsiones forman parte de la Consulta del Artículo IV de 2026, revisión anual que realiza el organismo sobre la economía de sus países miembros. En su evaluación sobre México, el FMI también destacó la evolución de la inflación, la situación del sistema financiero y los avances en materia de consolidación fiscal.

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FMI reconoce avances en la consolidación fiscal, la estabilidad financiera y las perspectivas de crecimiento de México.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó que el crecimiento de la economía mexicana se ha fortalecido en 2026 y continuará en… pic.twitter.com/GfZU0TY7df — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 2, 2026

FMI espera que la economía mexicana crezca 1.8% en 2027

Uno de los principales puntos de la evaluación es la expectativa de una mayor actividad económica. El FMI estima que el PIB mexicano crecerá 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027.

El organismo señaló que el desempeño estará apoyado por un comercio exterior dinámico, particularmente por las exportaciones hacia Estados Unidos, uno de los principales mercados para México.

El FMI consideró que los riesgos para la actividad económica se encuentran, en términos generales, equilibrados, aunque el escenario internacional continúa sujeto a factores que pueden modificar las perspectivas de crecimiento.

Inflación se acerca al objetivo de Banxico

El organismo también destacó que la inflación general ha disminuido y se encuentra cerca del objetivo establecido por el Banco de México (Banxico).

Entre los factores que contribuyen a esta evolución, el FMI mencionó la estabilidad de los precios de los combustibles y la fortaleza que ha mostrado el peso mexicano.

La evolución de los precios será relevante para la política monetaria de Banxico, particularmente ante los movimientos que pueda tener la inflación durante los próximos meses.

FMI destaca avances fiscales, pero prevé más consolidación

En materia de finanzas públicas, el FMI señaló que México avanzó en la reducción del déficit durante 2025 y que el proceso de consolidación fiscal continuará durante 2026 y los siguientes años.

El organismo planteó que esta reducción deberá avanzar de manera gradual, al mismo tiempo que se mantiene espacio para la inversión y para atender las necesidades de la economía.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó sobre los resultados de la consulta y señaló que las recomendaciones del FMI serán consideradas dentro del marco fiscal de mediano plazo.

Sistema financiero mexicano mantiene capacidad para enfrentar choques

El FMI también evaluó de manera positiva la situación del sistema financiero mexicano, al señalar que mantiene niveles elevados de capital y liquidez, además de una baja cartera vencida.

De acuerdo con el organismo, estas condiciones permiten que el sector financiero tenga capacidad para absorber posibles choques externos.

También reconoció la entrada de nuevos bancos y entidades financieras digitales, al considerar que pueden ampliar el acceso a servicios financieros y aumentar la competencia en el sector.

Inversión e infraestructura, entre los puntos señalados por el FMI

El organismo consideró favorables los planes para ampliar la inversión en infraestructura y las medidas encaminadas a facilitar una mayor participación privada en sectores estratégicos.

También destacó las acciones para simplificar procesos de inversión y aumentar la generación de energía renovable.

Para el FMI, estos elementos pueden contribuir a elevar la capacidad productiva de México en el mediano plazo, junto con una mayor integración comercial.

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