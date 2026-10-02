Hallan muerto a Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard: qué se sabe

Gypsy Rose Blanchard estuvo en prisión entre 2015 y 2023. Foto: Xavier Collin / AFP

Ken Urker, quien fue pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija, fue hallado muerto en una vivienda de Raceland, en Luisiana. Según los reportes, murió este jueves 1 de octubre, día de su cumpleaños.

La Oficina del Sheriff de la parroquia de Lafourche confirmó que sus agentes acudieron al domicilio después de que los familiares solicitaran ayuda por no poder comunicarse con él. A las 6:15 pm, precisa CBS News, encontraron el cuerpo sin vida e iniciaron la investigación.

Aunque las causas del fallecimiento no han sido determinadas por medicina forense, el caso tomó un nuevo giro este viernes, debido a las declaraciones que Gypsy Rose Blanchard concedió a la revista People. Según la mujer y víctima de Münchhausen por poderes, Ken Urker podría haber muerto por una sobredosis.

“No lo puedo creer. No puedo pensar. He gritado hasta que me arde la garganta. Pido privacidad y comprensión para nuestra hija, nuestras familias y todos los que lloran la pérdida de Ken durante este momento tan doloroso”, expresó al medio.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Ken Urker y pareja de Gypsy Rose?

Los reportes de medios, que citan a las autoridades locales, explican que los agentes encontraron material asociado con drogas en la vivienda, además de una pistola enfundada. También informaron sobre una sustancia de apariencia pulverulenta.

Gypsy Rose Blanchard explicó que no sabe si una eventual sobredosis habría sido accidental o intencional y afirmó que Urker “no estaba en un buen estado mental últimamente”.

Según la Oficina del Sheriff de Lafourche, hasta el momento los investigadores no han encontrado evidencia de una muerte provocada por otra persona. Sin embargo, tampoco han cerrado definitivamente esa posibilidad.

¿Quién era Ken Urker?

La historia de Urker y Blanchard comenzó cuando ella todavía estaba en prisión. Según contó la propia mujer en el podcast We Need to Talk, el hombre le escribió después de ver el documental Mommy Dead and Dearest, estrenado en 2017, que abordó el caso de la joven y la relación con su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard.

Urker le envió una “carta de apoyo, sin ningún tipo de intención romántica” y dejó su número telefónico. Blanchard decidió llamarlo y, según relató, “a los cinco minutos de hablar por teléfono, sentí como si nos conociéramos de toda la vida”.

La relación avanzó mientras ella estaba encarcelada, pero después de aproximadamente dos años de noviazgo, ambos llegaron a comprometerse en 2018. No obstante, posteriormente terminaron.

Cabe aclarar que Gypsy Rose Blanchard se casó después con Ryan Anderson, un profesor de educación especial, durante una ceremonia celebrada en prisión en julio de 2022. La pareja se separó en 2023 y, después de que Blanchard recuperara su libertad, ella y Urker retomaron su relación.

Su hija, Aurora Raina Urker, nació en diciembre de 2024.

¿Quién es Gypsy Rose Blanchard?

Se convirtió en una figura conocida internacionalmente por el caso criminal relacionado con la muerte de su madre. Durante años, Dee Dee Blanchard presentó a su hija como una niña y posteriormente una joven que padecía numerosas enfermedades.

El caso terminó revelando una historia de abuso en la que la madre habría inventado o provocado síntomas y tratamientos médicos innecesarios, un comportamiento asociado con el denominado trastorno facticio impuesto a otro (FDIA), anteriormente conocido como síndrome de Munchausen por poder.

De acuerdo con Cleveland Clinic, el FDIA es una afección de salud mental en la que una persona afirma que alguien a su cargo necesita atención médica aunque no sea así.

En 2015, “Dee Dee” fue asesinada en su vivienda. Gypsy Rose había mantenido una relación por internet con Nicholas Godejohn y ambos fueron cometieron el crimen con autoría intelectual y material. Blanchard se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de 10 años.

Godejohn, quien fue declarado culpable de asesinato, recibió posteriormente una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Gypsy Rose Blanchard salió de prisión en diciembre de 2023 tras cumplir aproximadamente ocho años y medio de su condena y quedó bajo libertad condicional. Desde entonces, su historia ha continuado siendo objeto de documentales, series, entrevistas y producciones televisivas.

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