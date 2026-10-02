Clásico Estudiantil: Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey se pospone por fuertes lluvias

Ambos equipos llegan invictos a la jornada 5. Foto: Shutterstock | Ilustrativa

El partido entre Auténticos Tigres y Borregos Campus Monterrey en el Estadio Gaspar Mass, correspondiente a la jornada 5 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA), fue reprogramado debido al pronóstico de fuertes lluvias en Nuevo León.

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que la decisión busca “salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria y la sociedad en general ante las altas expectativas que genera el Clásico Regio Estudiantil”.

“Exhortamos a toda la población de la entidad a resguardarse y no poner en riesgo su seguridad; asimismo, los invitamos a estar pendientes de la información oficial que se difundirá oportunamente en los canales institucionales de la UANL respecto a este encuentro”, explicó la institución.

Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey: duelo de invictos

La reprogramación aplazó el enfrentamiento de la jornada 5 de la Liga Mayor de la ONEFA, ya que Auténticos Tigres y Borregos Campus Monterrey llegan al partido sin conocer la derrota en la temporada 2026.

Ambos equipos se enfrentarían en una nueva edición del Clásico Regio Estudiantil, por lo que el partido representaba una oportunidad para que uno de los dos conjuntos perdiera su condición de invicto.

Ahora, el duelo tendrá que esperar hasta que las autoridades correspondientes definan una nueva fecha.

Por el momento, la Universidad Autónoma de Nuevo León señaló que los aficionados deberán mantenerse atentos a sus canales institucionales para conocer los detalles sobre la reprogramación del encuentro.

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