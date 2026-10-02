Sheinbaum anuncia plan contra contenido violento en plataformas digitales tras ataque en secundaria

Sheinbaum armará un grupo de trabajo contra violencia en redes | Cuartoscuro – IA

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes la creación de un grupo de trabajo que elaborará un decreto para que las plataformas digitales no permitan y eliminen contenidos violentos tras el ataque armado en una secundaria de Torreón, Coahuila, que dejó un saldo de un muerto y cuatro heridos.

Además, la Jefa del Ejecutivo informó que se implementarán otras acciones como el fortalecimiento del programa “El ABC de las emociones” e hizo un llamado a madres y padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijas e hijos.

Sheinbaum va contra el contenido violento en el mundo digital

Claudia Sheinbaum adelantó que el grupo de trabajo se reunirá con instituciones académicas y expertos para combatir el acceso de menores a contenido violento, según dijo este 2 de octubre en la Conferencia Matutina desde Palacio Nacional.

“El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”. Claudia Sheinbaum

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein alista decreto que establece obligaciones para plataformas digitales en materia de detección, reporte y eliminación oportuna de contenidos que inciten a la violencia; será construido con dependencias, expertos e instituciones… pic.twitter.com/dkErfCTXIW — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 2, 2026

La mandataria también aseguró que el grupo de trabajo buscará “prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales“.

El grupo de trabajo lo coordinará la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y se integrará por:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)

Instituciones académicas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), señaló que también se trabajará en reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Y aseguró que pondrán énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acorde con la edad, así como mayores responsabilidades para las plataformas digitales.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reiteró que las plataformas deben asumir su responsabilidad sobre contenidos de violencia y demostrar que serán sitios seguros para los menores de edad.

Hasta el momento, ninguna plataforma digital de redes sociales ha emitido una respuesta ante la medida establecida este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum.



Sheinbaum llama a proteger la salud mental de los niños

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que su administración implementará acciones para atender la salud mental de los menores de edad a través de “El ABC de las emociones” y la Línea de la Vida.

E hizo un llamado a las madres y padres de familia para prestar atención a los contenidos que sus hijos consumen en las plataformas digitales, aunque insistió en no trasladar la culpa únicamente a los tutores.

García Harfuch agregó que se avanzará en la prevención, en la reducción de riesgos y en contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia.

Asimismo, puntualizó que la SSPC mantiene monitoreo permanente en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento.

¿Qué pasó en la escuela de Torreón?

Omar García Harfuch informó este viernes que dos jóvenes mayores de edad protagonizaron un ataque en la Escuela Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila, que derivó en la muerte de un directivo.

Además, confirmó que cuatro personas más resultaron lesionadas, mismas que reciben atención médica y son monitoreadas por autoridades del Gobierno de Coahuila, que mantienen seguimiento a su evolución.

Cabe destacar que el exterior de la escuela secundaria general número 13 de Torreón amaneció iluminado con veladoras y cubierto de flores, de acuerdo con Magda Guardiola, corresponsal de Uno TV en Coahuila.

Se trató de un homenaje sencillo con el que la comunidad educativa y los vecinos buscan recordar y honrar la memoria de la subdirectora, Neri Edith Nevárez González, mientras las autoridades de Coahuila siguen con las diligencias por el caso.

Avanzan diligencias por ataque en Torreón. Foto: Magda Guardiola.

La Fiscalía General de Coahuila informó que el proceso avanza hacia la revisión legal del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón. La autoridad contempla que sea este domingo cuando se desarrolle la audiencia inicial para definir la situación jurídica de los dos jóvenes detenidos.

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