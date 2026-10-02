Gobierno federal anuncia 4 puntos contra la violencia tras ataque en secundaria de Torreón

El anuncio se realizó en la conferencia de la Presidenta. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se buscará fortalecer los mecanismos de prevención, acompañamiento y respuesta ante contenidos, en plataformas digitales, o conductas que puedan derivar en situaciones violentas. Para ello, anunció cuarto líneas de trabajo.

Las declaraciones del funcionario federal se dan tras el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, que derivó en la muerte de una integrante del personal directivo y cuatro personas lesionadas.

Gobierno prepara medidas tras agresión en secundaria de Torreón

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta, García Harfuch mencionó que entre las acciones previstas está trabajar la próxima semana en un decreto para plataformas digitales, con obligaciones en materia de detección, reporte y retiro oportuno de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia.

También se establecerían mecanismos de coordinación entre las plataformas y las autoridades competentes.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein alista decreto que establece obligaciones para plataformas digitales en materia de detección, reporte y eliminación oportuna de contenidos que inciten a la violencia; será construido con dependencias, expertos e instituciones… pic.twitter.com/dkErfCTXIW — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 2, 2026

¿Cuáles son las cuatro líneas de trabajo?

Las autoridades plantearon las siguientes medidas:

Obligaciones para las plataformas digitales

Trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.

Fortalecer el programa ABC de las emociones

Fortalecimiento del programa ABC de las emociones con asambleas con padres de familia y también la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo, mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, así como una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna.

Reforzar participación de padres de familia

Llamado a madres y padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijas e hijos, fortalecer la comunicación y, ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, acercarse a la Línea de la Vida para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico.

Regular el acceso y uso de redes sociales

Impulsar las reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad, y mayores responsabilidades para las plataformas digitales.

SSPC mantiene monitoreo en redes sociales y foros

García Harfuch indicó que la SSPC mantiene monitoreo permanente en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo vinculado con expresiones de extremismo violento.

Además, se fortalecerán las capacidades de investigación en fuentes abiertas para reconstruir actividad digital relacionada con amenazas, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios.

Con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también aumentará el seguimiento de comunidades y contenidos para detectar patrones, amenazas o posibles llamados a cometer actos de violencia.

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