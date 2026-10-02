Halle Berry es acusada de ahorcar a su hijo de 12 años; su exesposo exige la custodia completa

Ex pareja de Halle Berry la denuncia Foto: Shutterstock

Halle Berry enfrenta una acusación de abuso físico contra su hijo de 12 años impuesta por su expareja, el actor Olivier Martinez, quien presentó una orden de alejamiento contra la actriz de forma temporal.

En la acusación se menciona que la actriz violentó a su hijo Maceo: “saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo”, mencionó Martinez, según la información de Variety.

Por este motivo es que el hombre ha solicitado la custodia exclusiva del menor, modificando así el acuerdo actual de la pareja.

Equipo legal de Halle Berry responde

La abogada de la actriz, Marina Beck, respondió a esta acusación y aseguró que esta demanda carece de fundamento y es deliberadamente engañosa.

“Existe abundante evidencia, incluyendo numerosas resoluciones judiciales, de que Olivier Martínez violó repetidamente las órdenes judiciales e interfirió con las intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en detrimento de su hijo menor, Maceo, fruto de su relación con Halle Berry; una conducta indebida por la cual el Sr. Martínez ya ha sido sancionado legalmente”, aseguró.

Asimismo, menciona que la demanda no es inesperada por el historial de su expareja, que define como: “bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento. Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del Sr. Martínez y, aunque está profundamente apenada, no permitirá que esto la disuada de luchar por el bienestar de Maceo y brindarle el amor y el apoyo que necesita”.

¿Qué dijo Olivier Martinez?

Olivier Martinez solicitó una orden de alejamiento, alegando que hubo: “otros casos de abuso en los últimos años. Estos otros incidentes incluyen agresiones físicas adicionales contra nuestro hijo”.

El medio menciona que Olivier aseguró que la actriz se disculpó en un mensaje de texto por el incidente.

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