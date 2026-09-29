Rachel y Polo: ¿dónde están, qué trayectoria siguen y en qué estados no hay clases?

Polo y Rachel amenazan al Pacífico mexicano. Foto: Cuartoscuro

El huracán Polo y la tormenta tropical Rachel mantienen bajo vigilancia a distintos estados de México por sus efectos en forma de lluvias, vientos y oleaje, mientras autoridades educativas han determinado la suspensión de clases presenciales en algunas regiones.

¿Dónde está el huracán Polo y qué estados están en alerta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, Sonora, y una zona de vigilancia desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa.

Polo, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó en el golfo de California, a 20 kilómetros al sur de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 28 kilómetros por hora.

El sistema había tocado tierra previamente en Baja California Sur y posteriormente avanzó hacia el golfo de California. También permanece la vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Loreto hasta Santa Rosalía, Baja California Sur, y desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa.

Los pronósticos indican que Polo continuará desplazándose hacia el noreste y sus efectos se extenderán hacia el noroeste del país.

Tormenta tropical Rachel amenaza costas del Pacífico

Por su parte, la tormenta tropical Rachel se ubicó a 425 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 570 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Rachel mantiene una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, además de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes.

Se prevén lluvias torrenciales en la costa de Michoacán; intensas en la costa de Guerrero y en la costa y oeste de Oaxaca; así como lluvias muy fuertes en la costa de Colima y Jalisco. Rachel, el ciclón número 17 en el Pacífico de la temporada de huracanes 2026, se mueve con dirección oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Se prevé que suba a huracán categoría 1 durante el miércoles 30 de septiembre.

También se pronostica oleaje de 5 a 6 metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 metros en zonas costeras de Jalisco y Oaxaca.

En Jalisco, las regiones de Costa Sur, Costa-Sierra Occidental, Sierra de Amula y Sur podrían registrar lluvias fuertes a muy fuertes entre martes y jueves.

Rachel se fortalece frente al Pacífico mexicano; podría ser huracán categoría 1 el miércoles 30 de septiembre, advierte el SMN. https://t.co/RAyfMOBcLv pic.twitter.com/dSImjvFLiI — Uno TV (@UnoNoticias) September 29, 2026

¿Dónde suspendieron clases por huracán Polo y por mal clima?

Chihuahua

La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua determinó que este martes 29 de septiembre las actividades escolares se realicen a distancia en planteles de Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes.

La medida aplica ante el pronóstico de fuertes precipitaciones y posibles afectaciones en los traslados.

La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también informaron sobre la suspensión de actividades presenciales y el traslado de sus labores a plataformas digitales.

Veracruz

En Veracruz, autoridades estatales suspendieron las clases este martes 29 de septiembre en 13 municipios:

Actopan

Apazapan

Banderilla

Coatepec

Emiliano Zapata

Jalcomulco

La Antigua

Paso de Ovejas

Puente Nacional

Rafael Lucio

Tlalnelhuayocan

Úrsulo Galván

Xalapa

La Universidad Veracruzana también informó la suspensión de actividades académicas y administrativas en la región Xalapa

Como parte de las acciones de atención ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas durante la noche del lunes 28 de septiembre en Xalapa y su zona metropolitana, así como en la cuenca del río La Antigua, se suspenden las clases en 13 municipios: pic.twitter.com/U0Fos4Qxh5 — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) September 29, 2026

Sonora

Ante la llegada del huracán “Polo”, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) anunció la suspensión de clases en Sonora. Esta medida preventiva busca proteger a los estudiantes y al cuerpo docente.

Para hoy martes 29 y miércoles 30 de septiembre, la inactividad escolar se extendió a los 72 municipios del estado. Durante estos días, ningún nivel educativo tendrá sesiones presenciales en ambos turnos.

La dependencia exhortó a la comunidad a informarse mediante canales oficiales. Asimismo, solicitó a los ciudadanos evitar la propagación de rumores o datos sin verificación durante la contingencia.

Se emitió medidas preventivas para el sector educativo ante los pronósticos de lluvias extraordinarias y vientos fuertes derivados de los efectos del sistema tropical “Polo” en la entidad.



Lee el boletín completo en: https://t.co/gIOsQzx6hC pic.twitter.com/LqSI9YMVmy — SEC Sonora (@SECSonora) September 28, 2026

Sinaloa

En Sinaloa, la suspensión de clases presenciales se amplió este martes ante los efectos asociados a Polo. Reportes de la mañana señalan que la medida alcanza a 11 municipios y sindicaturas, los cuales son:

Ahome

El Fuerte

Choix

J uan José Ríos

La sindicatura de Ruiz Cortines

Sinaloa municipio

Guasave

Angostura

Eldorado

Navolato

Elota

Baja California Sur

En Baja California Sur, después del paso de Polo, las autoridades determinaron reanudar las actividades escolares en todos los municipios a partir de este miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por autoridades estatales.

Las autoridades de Protección Civil mantienen el llamado a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las recomendaciones ante posibles inundaciones, deslaves, fuertes vientos y oleaje elevado.

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