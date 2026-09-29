Cinco exgobernadores, una prisión y mucha política

¿Se imaginan a cinco exgobernadores en un mismo pasillo, compartiendo celdas en el penal de máxima seguridad de Almoloya? Esa es la escena que relata Martha Anaya, en su colaboración para UnoTV, a partir de una entrevista de Ernesto Ruffo con un medio de comunicación. Según el relato, los cinco podían reconocerse por la voz entre una celda y otra y, cuando tenían permitido salir al patio, caminaban juntos y hablaban de política.

Los exgobernadores mencionados son Ángel Aguirre, de Guerrero; Mario Marín, de Puebla; César Duarte, de Chihuahua; Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y el propio Ernesto Ruffo, quien ya salió del penal y se encuentra en su casa en Ensenada.

Anaya recuerda que Aguirre fue detenido por el caso Ayotzinapa; Marín está preso por el caso relacionado con la periodista Lydia Cacho; Duarte por acusaciones de peculado y Yarrington por delitos contra la salud.

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