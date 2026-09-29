Alcalde de Hermosillo explica plan ante huracán Polo

En entrevista para “A las nueve en Uno”, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, explicó las acciones preventivas que implementó el Ayuntamiento ante los efectos del huracán Polo, luego de que el fenómeno tocara tierra en Baja California Sur y continuara su trayectoria hacia Sonora.

Durante la conversación con Rocío Ireta y Pablo Valdés, el alcalde señaló que desde días antes comenzaron los preparativos para atender las posibles afectaciones por lluvias y viento.

Hermosillo activa medidas por huracán Polo

Astiazarán explicó que el jueves anterior se instaló el Comité de Emergencias en materia de Protección Civil para revisar las condiciones de los albergues, la infraestructura y las necesidades de atención inmediata.

“Ya tenemos habilitados en este momento tres albergues”, explicó el presidente municipal, quien informó que 50 personas se encontraban resguardadas voluntariamente.

También señaló que Hermosillo se encontraba en alerta naranja, principalmente por las condiciones previstas para la zona costera, y que se esperaban lluvias durante el día y hasta el día siguiente.

Limpian canales y preparan cierres viales

El alcalde informó que el Ayuntamiento trabaja en la limpieza de 80 canales y arroyos para facilitar el flujo del agua, con maquinaria distribuida tanto en la zona urbana como en Miguel Alemán y Bahía de Kino.

Asimismo, pidió a la población mantenerse atenta a las notificaciones de las autoridades y evitar cruzar canales o arroyos cuando lleven corriente.

“Es muy importante tomar en cuenta todas las recomendaciones en materia de Protección Civil”, señaló.

Astiazarán agregó que existe un protocolo para anticipar posibles cierres de vialidades y prevenir riesgos relacionados con tuberías de drenaje o calles que pudieran colapsar.

Presa El Molinito y energía solar

Durante la entrevista, el presidente municipal también habló sobre la presa El Molinito, cuyos niveles de almacenamiento, según explicó, rondaban los 13 millones de metros cúbicos.

Además, abordó las acciones de energía solar implementadas en Hermosillo. Señaló que el municipio cuenta con patrullas eléctricas que son cargadas mediante energía solar y mencionó programas para generar energía solar en edificios públicos, viviendas y negocios.

Finalmente, Astiazarán habló sobre la meta de siembra de árboles nativos y el reconocimiento que, según explicó, recibieron Hermosillo y Medellín por parte de la WWF dentro del programa Desafío de Ciudades.

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