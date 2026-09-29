Mujer baja otra vez a vías del Metro en CDMX; video captó extraño incidente

En el Metro de CDMX una mujer bajó a las vías. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La noche de ayer, una mujer bajó a las vías del Metro de la Ciudad de México (CDMX) para buscar un palo de escoba. El extraño incidente quedó registrado en video y, de acuerdo con lo que dijo la propia mujer, sería la quinta ocasión en que esto le ocurre.

Mujer baja a vías del Metro de CDMX

El video fue compartido por diversas cuentas en X, antes Twitter, entre ellas la de @MrElDiablo8. En las imágenes se observa a la mujer en la zona de vías de la estación Colegio Militar, correspondiente a la Línea 2, mientras un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se acerca para apoyarla.

“¡A la verga, mi palo a la verte eh, es la quinta vez que me caigo”, los hechos ocurrieron en la estación del @MetroCDMX Colegio Militar. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/xI5ykTmw3P — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 29, 2026

Aparentemente, la mujer habría bajado a las vías para recuperar un palo de escoba que llevaba consigo. En el video se observa cómo, después de permanecer en la zona, logra salir por sus propios medios y utiliza el objeto de madera para apoyarse.

Mientras se encontraba en las vías, la mujer expresó su molestia y aseguró que se había caído nuevamente. “Cálmate, a la ver… mi palo, ya me caí, ésta es la quinta vez que me caigo, no se pasen”.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó el incidente mediante un mensaje publicado en redes sociales. La dependencia informó que se realizó un corte de energía debido a que una persona se encontraba en la zona de vías.

“Buena noche. Al momento la circulación de los trenes es continua en la Línea 2. Por la tarde se realizó un corte de energía debido a que una persona ajena al sistema se encontraba en la zona de vías. Tras ser valorada y no requerir apoyo adicional continuó su trayecto. Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías”.

Difunden otro video en el Metro

Posteriormente, también comenzó a circular otro video relacionado supuestamente con la misma mujer. En las imágenes, usuarios señalaron que habría golpeado uno de los torniquetes en la Línea 3 y posteriormente habría arrancado parte del sistema de cobro con tarjeta.

🚇Usuarios de la Línea 3 del Metro se llevaron un fuerte susto en la estación Guerrero, luego de que una persona comenzara a golpearse repetidamente contra los torniquetes.#Noticias #Entérate #Nacional pic.twitter.com/cHHvn7sv3R — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 29, 2026

El video muestra a la mujer golpeando en varias ocasiones con la cabeza el sistema de cobro antes de arrancarlo. Hasta el momento, el Metro no emitió una respuesta sobre este segundo hecho.

Los dos videos generaron comentarios entre usuarios de redes sociales, debido a las distintas situaciones protagonizadas por la mujer dentro de las instalaciones del Metro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.