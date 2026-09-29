Morena destapa a sus 17 candidatos para 2027

Morena ya puso en marcha a sus 17 coordinadores o candidatos rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en disputa igual número de gubernaturas, mientras que la oposición permanece, de acuerdo con el análisis de Javier Solórzano, sin una estrategia activa frente al movimiento político.

Durante su comentario, Solórzano señala que el partido ya definió a quienes serán sus coordinadores, quienes, aunque todavía no son formalmente candidatos, “ya actúan como si fueran” y comienzan a posicionarse de cara a la elección de junio de 2027.

Morena toma ventaja rumbo a las gubernaturas

El periodista cuestiona algunas de las designaciones realizadas por Morena y menciona particularmente el caso de Nuevo León, al considerar que existen elementos controvertidos alrededor de la persona seleccionada.

Sin embargo, destaca que el principal elemento a favor de Morena actualmente es el tiempo: “Morena está echado a andar y ya ganó el tiempo”, afirmó.

Solórzano plantea que esta ventaja no representa automáticamente una victoria electoral, pero considera que el partido podría obtener un número importante de las 17 gubernaturas.

Al mismo tiempo, señala que será determinante conocer qué tanto desgaste existe entre la sociedad mexicana hacia Morena y cuánto podrá resistir el partido frente a las situaciones que se presentan en los estados donde habrá cambio de gobierno.

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