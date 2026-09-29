Partido Sonorense: Alí Camacho denuncia amenaza de muerte y presiones para dejar la dirigencia

Denuncian amenazas en su contra. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Alí Camacho Villegas, presidente del Partido Sonorense, recibió amenazas para que abandonara su cargo al frente del partido. El político señaló como responsable a Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, alias el “Maloro”, dirigente en Sonora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Dirigente del Partido Sonorense denuncia amenazas en su contra

“O plata o plomo” es la frase con la que Alí Camacho comienza su video en el que denuncia que ha recibido amenazas en su contra para que abandone la dirigencia del Partido Sonorense.

De acuerdo con su versión, Cristóbal Navarro Amaya le hizo llegar el mensaje que contenía las amenazas. Camacho menciona que durante varios años han existido “intentos ilegales de desestabilizar y tomar control del instituto político”, pero nunca habían llegado al grado de atentar contra su vida.

“Al no lograrlo por la vía política, recurrieron a la intimidación y a las amenazas”, expresó el dirigente del Partido Sonorense

Señalan a dirigente estatal del PVEM como responsable de las amenazas

En el mensaje señala a Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez como el responsable de estos mensajes y menciona que tiene pruebas para respaldar estas acusaciones.

“Una amenaza de muerte es algo que no puedo dejar pasar, ni obviar, ni en aras de lo política dejar de lado. Por esa razón hago directamente responsable a Manuel Ignacio Gutiérrez, el Maloro, de cualquier cosa que le pase a mi o a mi familia”.

El político interpondrá una denuncia penal contra los responsables y hace un llamado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para que atienda el asunto en la mesa de seguridad del estado, también pide que se apliquen las medidas de seguridad que corresponden.

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