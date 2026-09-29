Grecia Quiroz podría ser arrestada si no entrega celulares de Carlos Manzo, advierte FGE de Michoacán

Vicefiscal, Israel Vega Rodríguez. Foto: Uno TV

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán enviará un nuevo requerimiento a Grecia Quiroz para que aporte los teléfonos celulares relacionados con la investigación por el homicidio del alcalde Carlos Manzo. El vicefiscal, Israel Vega Rodríguez, advirtió que, si persiste la negativa, las medidas de apremio podrían escalar hasta el arresto.

FGE prepara nuevo requerimiento para Grecia Quiroz

Israel Vega Rodríguez explicó que la Fiscalía prepara “el siguiente requerimiento conforme lo establece la ley” para solicitar los teléfonos celulares relacionados con la investigación.

El vicefiscal señaló que, si los dispositivos no son entregados, las medidas de apremio irán escalando y podrían llegar al arresto.

También indicó que otra posibilidad sería la apertura de una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia.

Grecia Quiroz no es investigada directamente

Vega Rodríguez aclaró que, hasta el momento, Grecia Quiroz no es investigada directamente y no existe una carpeta de investigación en su contra.

Sin embargo, explicó que podría ser llamada a declarar conforme avance el análisis de las ampliaciones de testimonios recabadas dentro del caso.

“Hasta el día de hoy, únicamente a través de lo que son las ampliaciones de declaración, es que tenemos el alcance en algún momento de requerirla para entrevistarla por cualquier situación”, explicó.

El vicefiscal agregó que, por ahora, la información disponible no es suficiente para iniciar una investigación en su contra.

“Hasta el momento no nos da para llevar a cabo alguna investigación”, señaló.

FGE indaga posible relación financiera del Movimiento del Sombrero

Israel Vega también confirmó que la FGE de Michoacán investiga una posible relación financiera entre el Movimiento del Sombrero y personas vinculadas con grupos criminales.

Detalló que el análisis se realiza en coordinación con distintas corporaciones y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de las detenciones de diversos involucrados.

“Estamos obligados a agotar todas las líneas de investigación”, sostuvo.

No obstante, el vicefiscal precisó que la Fiscalía todavía no puede confirmar un vínculo directo entre esa posible relación y el homicidio de Carlos Manzo.

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