Premier League confirma fallo por infracciones financieras contra Manchester City; club apelará

Premier League señala al Manchester City como culpable. Foto: AFP

El Manchester City fue declarado culpable de cometer “graves” infracciones financieras entre 2009 y 2018, informó este martes la Premier League.

El club inglés rechazó las conclusiones de la comisión independiente y anunció que recurrirá la decisión por considerar que contiene errores de derecho y de hecho.

El caso se remonta a una investigación sobre las finanzas del equipo dirigido en ese entonces por Pep Guardiola, que fue acusado de incumplir las reglas económicas de la liga inglesa durante casi una década.

Entre los señalamientos se encuentra la presunta presentación de información financiera incorrecta y la utilización de contratos comerciales para aumentar artificialmente los ingresos del club.

De acuerdo con la información difundida por la Premier League, una comisión independiente determinó que el Manchester City incurrió en la mayoría de las infracciones relacionadas con la falta de cooperación durante la investigación.

Hasta el momento, no se ha anunciado una sanción contra el equipo, el procedimiento continúa abierto y el City adelantó que utilizará las vías legales disponibles para impugnar las conclusiones.

¿De qué acusan al Manchester City?

Entre los cargos contra el club se encuentra la presunta firma de contratos ficticios con socios comerciales para inflar sus ingresos.

Según las acusaciones, esta práctica habría permitido ocultar la situación financiera real del equipo y evitar las restricciones de gasto establecidas por la Premier League y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

La investigación también incluyó señalamientos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones de cooperación con las autoridades de la liga.

Según el comunicado de la Premier League, el mecanismo incluía acuerdos de patrocinio en los que las empresas pagaban sólo una parte de los montos reportados oficialmente. La cantidad restante habría sido cubierta por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd. (ADUG), entonces propietario del Manchester City.

El presidente de la Premier League, Richard Masters, sostuvo que la resolución de la comisión demuestra que el Manchester City infringió de manera sistemática las normas de la competición durante casi una década.

“Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados”, señaló Masters en un comunicado.

Manchester City rechaza las acusaciones y anuncia apelación

Tras conocerse la resolución, el Manchester City manifestó su sorpresa y decepción, en un comunicado, el club aseguró que cuenta con pruebas para respaldar su postura y negó haber cometido las infracciones señaladas.

La institución también cuestionó las conclusiones de la comisión independiente y adelantó que recurrirá por todas las vías legales disponibles.

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún por completar”, señaló el equipo, que considera que la resolución contiene errores materiales de derecho, principio y hecho.

El City también afirmó que durante los ocho años del procedimiento ha respetado el debido proceso y que esperaba que los órganos de la Premier League actuaran como un organismo regulador independiente, imparcial y justo.

El club agregó que tiene restricciones sobre la información que puede hacer pública mientras continúan los procedimientos.

El club tiene hasta el viernes 2 de octubre para presentar de manera formal su apelación.

¿Cuándo comenzó el caso contra el Manchester City?

La investigación se remonta a 2023, cuando la Premier League presentó acusaciones contra el Manchester City por presuntas infracciones financieras cometidas durante varios años.

La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después. El procedimiento examinó las operaciones financieras del equipo entre 2009 y 2018.

El caso se desarrolla en un contexto de crecimiento deportivo del Manchester City, que fue adquirido en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos.

Desde entonces, el club se consolidó como una de las principales potencias del futbol inglés y europeo.

Los títulos que ha ganado el Manchester City

Durante los últimos 15 años, el Manchester City ha conseguido ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, de acuerdo con el balance incluido en el reporte de AFP.

En 2023, el equipo conquistó por primera vez la UEFA Champions League, uno de los logros más importantes de su historia.

Por ahora, la resolución de la comisión no contempla una sanción inmediata, el futuro del caso dependerá de los procedimientos pendientes y de los recursos que presente el club.

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