Christina Koch recibe Premio Princesa de Asturias y recuerda tragedia de la NASA

Christina Koch recibe el Premio de Asturias. Foto: AFP

La astronauta estadounidense Christina Koch, quien en abril se convirtió en la primera mujer en participar en una misión espacial a la Luna, recibió este viernes en España el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

En su discurso, la astronauta recordó la tragedia del transbordador espacial Columbia de la NASA, cuya tripulación perdió la vida el 1 de febrero de 2003, cuando la nave se desintegró durante su reingreso a la atmósfera terrestre.

“Viajar al espacio es un trabajo de la toda la humanidad (…) y el mundo entero se puso de luto”, destacó.

“Todos los seres humanos somos compañeros de la misma tripulación”. Christina Koch, astronauta

La astronauta también hizo un llamado a valorar las relaciones humanas, actuar con empatía y encontrar en la generosidad el verdadero sentido de la vida.

“Vivamos sabiendo que la verdadera plenitud esta en dar y no en recibir, confiemos, seamos compresivos, escuchemos y mostremos nuestra vulnerabilidad”, declaró.

Los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2026

Christina Koch recibió el galardón junto a otras personalidades reconocidas por sus aportaciones en distintos ámbitos, desde las artes y el deporte hasta la ciencia. Estos fueron los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026.