Christina Koch recibe Premio Princesa de Asturias y recuerda tragedia de la NASA
La astronauta recordó a los siete tripulantes que murieron en el accidente del Columbia en 2003 y llamó a vivir con empatía y generosidad.
La astronauta estadounidense Christina Koch, quien en abril se convirtió en la primera mujer en participar en una misión espacial a la Luna, recibió este viernes en España el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.
En su discurso, la astronauta recordó la tragedia del transbordador espacial Columbia de la NASA, cuya tripulación perdió la vida el 1 de febrero de 2003, cuando la nave se desintegró durante su reingreso a la atmósfera terrestre.
“Viajar al espacio es un trabajo de la toda la humanidad (…) y el mundo entero se puso de luto”, destacó.
“Todos los seres humanos somos compañeros de la misma tripulación”.Christina Koch, astronauta
La astronauta también hizo un llamado a valorar las relaciones humanas, actuar con empatía y encontrar en la generosidad el verdadero sentido de la vida.
“Vivamos sabiendo que la verdadera plenitud esta en dar y no en recibir, confiemos, seamos compresivos, escuchemos y mostremos nuestra vulnerabilidad”, declaró.
Los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2026
Christina Koch recibió el galardón junto a otras personalidades reconocidas por sus aportaciones en distintos ámbitos, desde las artes y el deporte hasta la ciencia. Estos fueron los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026.
- Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026
- Lionel Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
- Studio Ghibli (cofundado en 1985 por Hayao Miyazaki), Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026
- Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026
- David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, Princesa de Asturias de Investigación por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas
- Banco de semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026
- Historiador británico Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026