¿Te registraron para votar al sacar tu licencia en EE. UU.? Esto deben saber los inmigrantes

USCIS aclara qué pasa si un inmigrante quedó registrado para votar. Foto: Envato.

Si sacaste o renovaste tu licencia de conducir en Estados Unidos y ahora descubres que apareces inscrito para votar, es normal que te preocupe tu situación migratoria. USCIS contempla diferencias entre una inscripción involuntaria y una declaración falsa de ciudadanía, una distinción importante para los inmigrantes que buscan proteger su residencia permanente o solicitar la naturalización.

¿Qué dice USCIS sobre registrarse para votar sin saberlo?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó en agosto de 2025 sus directrices sobre el registro electoral, las declaraciones falsas de ciudadanía y el voto ilegal en los trámites de naturalización.

La guía, incorporada al Manual de Políticas de USCIS, examina las circunstancias de cada caso. No toda inscripción electoral demuestra automáticamente que una persona actuó de manera consciente o intencional.

El documento contempla, por ejemplo, qué ocurre cuando una persona queda registrada al tramitar una licencia o solicitar otro beneficio estatal, pero no completó ni firmó la sección destinada al registro electoral. Esa circunstancia puede indicar que la inscripción no fue voluntaria.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: si una persona declaró conscientemente que era ciudadana estadounidense para registrarse, las consecuencias pueden ser mucho más serias, incluso si nunca llegó a votar.

¿Tener Green Card permite registrarse para votar en Estados Unidos?

No en las elecciones federales. La residencia permanente legal no otorga derecho a votar en elecciones federales, y una Green Card no sustituye la ciudadanía estadounidense.

La página oficial de USAGov en español explica que los residentes permanentes no pueden votar en elecciones federales y advierte que una inscripción electoral indebida puede afectar una solicitud de naturalización.

La M-618 explica, entre otras cosas, cómo tramitar el número de Seguro Social.

Existen excepciones limitadas en algunas localidades que permiten votar a personas no ciudadanas en determinadas elecciones municipales. Las reglas dependen de la jurisdicción y no deben confundirse con las elecciones federales.

La pregunta decisiva no es solamente si el nombre de una persona aparece en el padrón. También importa cómo se produjo el registro, qué información proporcionó y si llegó a emitir un voto ilegal.

¿Cómo saber si el DMV te registró para votar por error?

El registro automático de votantes permite que algunas agencias públicas incorporen la inscripción electoral a determinados trámites. Por eso, una visita al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) merece atención si no recuerdas haber solicitado registrarte.

En una investigación publicada el 21 de mayo de 2026, el medio Documented explicó cómo los errores de inscripción pueden surgir durante trámites de licencias y qué opciones tienen los inmigrantes para revisar su situación.

Para comprobar si apareces registrado, puedes seguir estos pasos:

Entra en USAGov: averigua si estás registrado para votar Accede a la página de verificación correspondiente a tu estado Comprueba si existe una inscripción a tu nombre y revisa los datos disponibles Si encuentras un registro que no reconoces, contacta a la oficina electoral estatal o local para preguntar cómo obtener los documentos y corregir la situación

El proceso para cancelar una inscripción varía según el estado. No des por hecho que el registro desaparecerá automáticamente.

¿Qué debes hacer si apareces inscrito y no eres ciudadano?

Lo más prudente es actuar con cuidado y no intentar resolver el problema mediante declaraciones apresuradas.

Si descubres una inscripción que no solicitaste conscientemente, consulta a un abogado de inmigración antes de presentar explicaciones o documentos sobre lo ocurrido. Un profesional puede ayudarte a revisar el formulario original, determinar si hubo una firma o una declaración de ciudadanía y evaluar las posibles consecuencias.

La organización Immigrant Legal Advocacy Project (ILAP), que ofrece información para inmigrantes en español, también es un recurso para conocer derechos y buscar orientación legal.

Guarda cualquier documento relacionado con el trámite del DMV y las comunicaciones de la oficina electoral. Si necesitas solicitar la cancelación del registro, procura conservar constancia de la gestión.

USCIS. Foto: Envato.

La inscripción accidental no equivale necesariamente a una infracción intencional, pero tampoco garantiza que USCIS descarte cualquier consecuencia. Cada situación requiere revisar los hechos y la normativa aplicable.

Si alguna vez marcaste una casilla sin entenderla, no recuerdas qué declaraste o recibiste una tarjeta electoral que nunca solicitaste, no ignores el asunto. Aclararlo con asesoría adecuada puede ayudarte a entender tus opciones antes de que el problema aparezca durante un trámite migratorio importante.

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