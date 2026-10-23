Patti Smith, la “madrina del punk”, recibe el Premio Princesa de Asturias y canta “Wing”

Patti Smith recibe el premio Princesa de Asturias Foto: AFP

Patti Smith, conocida como la “madrina del punk”, entonó su canción “Wing”, canción publicada en 1996, al momento de recibir el Premio Princesa de Asturias por su contribución a las artes.

“Confío en que los demás galardonados me permitan hablar en su nombre, porque siento que estamos unidos y deseamos expresar nuestra gratitud por recibir el premio. Todos los galardonados han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y las personas”, mencionó.

Patti Smith nos emociona con esta interpretación al finalizar su discurso durante la ceremonia de los #PremiosPrincesadeAsturias. pic.twitter.com/atMi0ZWhqJ — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

El tema, publicado originalmente en su álbum de estudio Gone Again, habla sobre la libertad y la capacidad de seguir adelante pese a las dificultades.

Yo era una visión

Ante otra mirada

Y no vieron nada

Ningún futuro en absoluto

Sin embargo, yo era libre

No necesitaba a nadie

Era hermoso

Patti Smith sigue evolucionando

Al subir a dar su discurso, no desaprovechó la oportunidad para agradecer el reconocimiento y puntualizó que, a pesar de su edad, este galardón la impulsa para continuar creando e impactando en la sociedad.

“Un reconocimiento así nos permite detenernos un instante y reflexionar sobre lo que hemos logrado, pero, ya que estoy cerca de cumplir 80 años, es un incentivo para seguir trabajando. Nos anima a seguir evolucionando y encontrar nuevas formas de ayudar y dar esperanza a las nuevas generaciones”, puntualizó.

Pero la sorpresa llegóal final de su discurso, al mencionar que buscaba regalar una canción: “Para ese corazón que todos compartimos, el que nos anima a seguir adelante para construir un mundo mejor”.

Inmediatamente, comenzó a entonar la canción“Wing”.

¿Quién es Patti Smith?

Patti Smith es una artista visual, compositora y cantante estadounidense que nació el 30 de diciembre de 1946 en Chicago, Illinois, conocida como una de las pioneras del punk rock, abriendo camino para las mujeres en este género musical.

Gracias a esto, Smith fue conocida como la “madrina del punk”, pero antes del reconocimiento tuvo que vivir una infancia difícil, donde enfrentó enfermedades como tuberculosis y sarampión. Asimismo, su interés por el arte la hizo sentir marginada.

Años más tarde, llegaría a la ciudad de Nueva York, donde comenzó a escribir poesía para después incluir elementos musicales a su vida, a partir de 1971, trabajó regularmente con el guitarrista y crítico Lenny Kaye.

Patti nunca llegó a alcanzar los primeros puestos en las listas musicales, pero su contribución al punk rock se reconoce hasta la actualidad.

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