UNAM advierte sobre las 3 ciudades de México que son vulnerables a desastres naturales

Tres ciudades, vulnerables a desastres naturales y urbanos | Foto: Cuartoscuro – IA

Tres ciudades de la República Mexicana son particularmente vulnerables a riesgos y desastres de carácter urbano y ambiental debido a carencias de planeación, un crecimiento desorganizado y falta de políticas públicas adecuadas, de acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque las tres regiones tienen grandes diferencias de ubicación, condición geográfica y dimensión poblacional, todas “ilustran de manera muy adecuada los procesos de riesgos, desastres y vulnerabilidad que las afectan“, según María Isabel Vázquez Padilla, secretaria académica del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM.

Zonas metropolitanas de Acapulco, Mérida y la Ciudad de México, vulnerables a riesgos y desastres 🗺️⚠️. En los tres lugares prevalecen carencias en su planeación, un crecimiento desorganizado y falta de políticas públicas adecuadas: especialistas. Da clic en la nota de… pic.twitter.com/Kj3hXFvO6U — UNAM (@UNAM_MX) October 22, 2026

¿Cuáles son las 3 ciudades de México expuestas a desastres?

Los expertos, reunidos en la UNAM por el seminario “Riesgos socioambientales…“, advirtieron que las zonas metropolitanas de las siguientes ciudades enfrentan retos urbanos y ambientales:

Ciudad de México (CDMX)

Mérida, Yucatán

Acapulco, Guerrero

Fuente: UNAM

Dichas regiones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad estructural frente a los desastres asociados con amenazas de diversa naturaleza, incluyendo:

Sismos

Inundaciones

Deslaves

Explosiones

Incendios

Contingencias ambientales

Fuente: UNAM

Alma Gloria Pérez García, secretaría geneal de la Facultad de Trabajo Social de la UNAM, atribuyó dichos fenómenos a los procesos de urbanización que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo.

Las razones detrás de los riesgos en CDMX, Acapulco y Mérida

La planeación de las ciudades no ha logrado integrar las dimensiones social, urbana, ambiental y económica para diseñar y consolidar la reducción del riesgo de desastres propios de las tres regiones, reprochó Alma Gloria Pérez García.

“Hay una persistencia de políticas y programas sectoriales que dan lugar a la fragmentación territorial y al incremento de riesgos en las ciudades”. Alma Gloria Pérez García, UNAM

Y aseguró que la urbanización desregulada es un factor subyacente al riesgo de desastre en CDMX, Mérida y Acapulco. “Estas ciudades se han expandido sobre suelos de conservación, laderas montañosas y cuencas de ríos, propiciando condiciones de vulnerabilidad social y territorial“, señaló.

Otra razón atribuida por Pérez García es la laxitud en la aplicación, vigilancia y seguimiento de las normas del uso del suelo, así como la construcción de asentamientos y unidades habitacionales con financiamiento público o privado, contribuyendo a la formación de zonas de alto riesgo.

Posibles desastres causados (y tratables) por factores humanos, alertan en la UNAM

La experta de la UNAM subrayó que, durante los últimos años, las políticas urbanas privilegiaron el desarrollo de negocios inmobiliarios sin atender suficientemente los problemas de desigualdad territorial y las condiciones de vulnerabilidad de CDMX, Acapulco y Mérida.

Y consideró que el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), que cumple 40 años en 2026, ha considerado medidas al margen de las condiciones reales de vulnerabilidad en las ciudades en los procesos urbanos.

Alma Gloria Pérez García destacó los simulacros centrados en la amenaza sísmica sin considerar las situaciones estructurales de los edificios y las características de la población usuaria de inmuebles afectados en Ciudad de México.

Francisco León Cruz, encargado de despacho del Seminario Universitario de Riesgos Socio-Ambientales (SURSA), indicó que las ciudades y las zonas metropolitanas concentran una gran cantidad de población, infraestructura, actividades económicas, servicios y vulnerabilidades.

“Éstas no son estáticas, se están transformando con el tiempo, conforme se modifica el territorio, se expanden las ciudades, cambian los usos de suelos, se desarrollan nuevas infraestructuras; y todo ello trae consigo la modificación del territorio, de las condiciones ambientales y sociales, que van a ser determinantes para el incremento de la vulnerabilidad”, remató.

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