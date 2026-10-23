Reino Unido pide a su población tener provisiones para tres días tras fallo informático de PHP

Reino Unido pide a su población resguardarse tras fallo de PHP Foto: Pexels

El Gobierno de Reino Unido recomendó a su población prepararse con suministros para tres días, medida que toma fuerza tras las alertas emitidas el miércoles 21 de octubre sobre los fallos de seguridad del lenguaje PHP, hecho que provocó desconexiones en los servicios de páginas web e intentos de ciberataques.

Aunque esta recomendación no sòlo es por la situación de vulnerabilidad cibernética, según la agencia Reuters, estas recomendaciones también responden a otras situaciones, como fenómenos climáticos, destacando las sequías y los incendios forestales.

¿Qué recomienda el Gobierno de Reino Unido?

Las recomendaciones forman parte de una campaña emitida por el Gobierno británico, conocida como “Prepárate”, con la cual buscan generar conciencia de prevención en los ciudadanos ante situaciones que afecten servicios esenciales.

Entre los suministros que forman parte de la recomendación están:

Agua embotellada

Alimentos no perecederos

Cabe señalar que estas medidas son parecidas a las que la Comisión Europea emitió en el año 2025, donde se les recomendó a los ciudadanos contar con kits de emergencia para 72 horas, en los que se destacaba incluir alimentos, agua, dinero en efectivo y baterías portátiles.

Incendios forestales y fallas informáticas, los riesgos que enfrenta Reino Unido

Después de que se informara sobre las vulnerabilidades de seguridad en PHP, se implementaron medidas por parte de gobiernos y empresas para proteger sus sistemas.

Pero esta situación no es la única preocupación del Gobierno británico, pues también las sequías y los incendios forestales están presentes.

Ante esto, las autoridades también dieron a conocer un plan de acción ante los incendios que incluye el despliegue de aeronaves militares.

Por su parte, el secretario de Defensa, Wes Streeting, puntualiza que los incidentes cibernéticos podrían volverse más frecuentes gracias al uso de la inteligencia artificial, lo que ayuda a identificar vulnerabilidades de seguridad.

También las autoridades mencionan que pueden existir riesgos relacionados con los estados hostiles, el crimen organizado y el cambio climático.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.