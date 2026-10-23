Discusión entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum: ¿Qué se dijeron la gobernadora de Chihuahua y la presidenta?

Ambas declararon públicamente lo que ocurrió en su reunión. Foto: Cuartoscuro.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvieron una fuerte discusión a puerta cerrada por el ingreso de agentes de la CIA, un encuentro donde ambas mandatarias se reclamaron por declaraciones que ambas han hecho sobre el tema.

Primero, la gobernadora dijo a medios de comunicación que había solicitado a Palacio Nacional una reunión con la mandataria en el marco de su visita a Ciudad Juárez. La Secretaría de Gobernación federal coordinó el encuentro en una oficina junto al aeropuerto, la cual, era “lúgubre” y “triste”, sin material y sucia.

Aseguró que esperó sentada en un escritorio hasta que entró Claudia Sheinbaum, con quien sostuvo una conversación “muy fuerte”.

“Una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos, mutuos, sobre todo sobre la situación de seguridad en el estado de Chihuahua y sobre la situación de seguridad en el país”.

Maru Campos explicó que ella y Claudia Sheinbaum estaban muy tensas y que “nos levantamos la voz”.

La presidenta se sentía agraviada por el ingreso de los agentes de la CIA, “pero mi agravio era que por 19 veces consecutivas (…) en la mañanera, en ese podium, se me acusó de traición a la patria”.

Además, en la discusión, Claudia Sheinbaum externó que se sentía ofendida porque la llamó “la presidenta de la muerte”, ante lo cual Maru Campos ofreció una disculpa, aunque sostuvo que existe un “gobierno federal de la muerte” por la inseguridad.

El tercer agravio fue la presunta presencia de agentes norteamericanos dentro de la Torre Centinela de Ciudad Juárez. Maru Campos se comprometió a verificar esa situación.

Acusan a Ariadna Montiel por presuntos nexos con el narcotráfico en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua negó que hubiera un pacto entre ellas dos para entregar al exfiscal. Según expuso, la mandataria federal le externó que era la única gobernadora con quien no podía tener una relación.

Maru Campos dijo que ambas acordaron no difundir lo ocurrido en la reunión. Sin embargo, “esta semana han sido insostenibles los ataques que me han hecho la propia 4T, la propia Morena, la propia Ariadna Montiel”.

Sostuvo que la dirigente nacional “tiene mucho qué explicar y mucho qué decir sobre el crimen organizado y estos grupos terroristas en el estado de Chihuahua, principalmente en Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, con su presidenta municipal de Morena; en Morelos, donde sucedió el desmantelamiento del laboratorio, que es también un alcalde de Morena”.

Respondió que Ariadna Montiel está vinculada con el crimen organizado y subrayó que no “entregará” Chihuahua a Morena en las elecciones del 2027. Mencionó que el PAN va seis puntos arriba en la contienda por la gubernatura.

¿Qué respondió Claudia Sheinbaum?

Al respecto, Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que ambas “levantamos la voz en algún momento” durante su encuentro en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

“Ella inició la conversación reclamándome (…) Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos. Ella me reclamo de por qué la había acusado yo de traición a la patria.”

La presidenta respondió que tenían que investigar las autoridades el ingreso de agentes extranjeros al estado.

“Cuando yo le dije ‘es que entraron agentes’, ella me dijo ‘No fui yo, fue mi exfiscal’”, quien ahora está detenido por traición a la patria. Maru Campos le dijo que hallaron presuntos actos de corrupción de César Jáuregui, relacionada con casinos, cuando lo removió del cargo.

De igual forma, la gobernadora le dijo “que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico, y le dije: ‘Si tienes pruebas, presentalas’”.

Claudia Sheinbaum respaldó a la dirigente nacional de Morena, calificándola como una “mujer honesta”.

Tras su discusión, Claudia Sheinbaum dijo a Maru Campos que conducirían su relación de forma institucional, a través de las dependencias relacionadas.

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