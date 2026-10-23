Requisitos para recoger la tarjeta de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro

Entrega de becas. Foto: Cuartoscuro

Durante este mes de octubre se llevará a cabo el pago de la beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. A continuación, te decimos cuáles son los requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar el dinero que entrega el Gobierno federal.

Requisitos para recoger la tarjeta de la Beca Benito Juárez

Si el estudiante es menor de edad:

Acta de nacimiento del estudiante (copia)

CURP certificada del estudiante (copia)

Identificación oficial del padre o tutor (original y copia)

Acta de Nacimiento del pare o tutor (copia)

CURP certificada del padre o tutor (copia)

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 6 meses (copia)

Si el estudiante es mayor de edad:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP certificada (copia)

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 6 meses (copia)

Requisitos para recoger la tarjeta del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro deben presentar una identificación para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué es la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales que entrega el Gobierno de México a los estudiantes de educación media superior que están inscritos en escuelas públicas.

El objetivo de este programa es que los alumnos continúen con sus estudios y no los abandonen por falta de recursos económicos.

¿Cuáles son los beneficios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social del Gobierno federal que brinda capacitación gratuita a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

El objetivo es prepararlos y desarrollar sus habilidades para facilitar sus oportunidades de encontrar un empleo estable.

Las capacitaciones tienen una duración de 12 meses. Durante este periodo, los beneficiarios del programa recibirán un apoyo económico de 9 mil 582 pesos mensuales.

¿Cuáles es el Calendario de pagos de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Primera letra del apellido Fecha de pago A y B Lunes 19 de octubre C Martes 20 de octubre D, E y F Miércoles 21 de octubre G Jueves 22 de octubre H, I, J, K y L Viernes 23 de octubre M Lunes 26 de octubre N, Ñ, O, P y Q Martes 27 de octubre R Miércoles 28 de octubre S Jueves 29 de octubre T, U, V, W, X, Y y Z Viernes 30 de octubre

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