Sigue peligro por multas falsas en CDMX: Policía Cibernética alerta cómo operan

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La Policía Cibernética de la Ciudad de México advirtió que continúa el peligro de caer en estafas relacionadas con el pago de multas de tránsito, debido a que delincuentes utilizan páginas web falsas que simulan ser portales oficiales para robar datos personales y bancarios.

Esta modalidad ya había sido documentada por Uno TV en mayo de 2026, cuando un reportero recibió una supuesta multa de tránsito a pesar de no tener automóvil. El caso evidenció cómo los estafadores pueden inventar infracciones para exigir pagos y obtener información financiera de sus víctimas.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a las y los conductores sobre fraudes digitales relacionados con el pago de #Multas de tránsito, cometidos por ciberdelincuentes que crean páginas web que simulan ser sitios oficiales.



La información ingresada en estas páginas… pic.twitter.com/BQlYtm5VRH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 23, 2026

Policía Cibernética advierte que continúa el fraude con multas falsas

La Policía Cibernética señaló que los delincuentes utilizan sitios de internet que aparentan pertenecer a las autoridades de tránsito para engañar a las personas que buscan consultar o pagar infracciones.

Estas páginas pueden copiar logotipos, colores y elementos visuales de sitios gubernamentales para generar confianza.

El riesgo comienza cuando los usuarios ingresan datos personales o bancarios, pues esa información puede utilizarse para cometer otros fraudes o suplantar su identidad.

La dependencia recomendó verificar que los portales sean oficiales y evitar realizar pagos mediante enlaces enviados por mensajes de texto o redes sociales.

Así operan los delincuentes con las multas falsas en CDMX

Uno de los métodos utilizados por los estafadores consiste en enviar mensajes de texto que advierten sobre una supuesta infracción de tránsito.

En mayo, un colaborador de Uno TV recibió un SMS que señalaba:

“Advertencia: Ha sido fotografiado por exceso de velocidad y será sancionado conforme a la ley”.

Aunque el reportero no tenía automóvil, el mensaje incluía un enlace que dirigía a un sitio falso del Gobierno de la Ciudad de México.

Al ingresar una placa inventada, la página generó una supuesta multa por utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Posteriormente, exigía pagar 680 pesos en menos de 24 horas y solicitaba el nombre del titular, número de tarjeta bancaria, fecha de vencimiento y código de seguridad.

¿Cómo evitar caer en el fraude de multas falsas?

Ante este tipo de engaños, la Policía Cibernética de la SSC recomendó tomar las siguientes precauciones:

Verificar que el sitio sea oficial y revisar cuidadosamente su dirección electrónica

y revisar cuidadosamente su dirección electrónica Comprobar que tenga HTTPS , aunque este elemento no garantiza por sí solo que la página sea legítima

, aunque este elemento no garantiza por sí solo que la página sea legítima Evitar enlaces sospechosos recibidos por SMS, WhatsApp o redes sociales

recibidos por SMS, WhatsApp o redes sociales No compartir datos personales ni bancarios en páginas no verificadas

en páginas no verificadas Desconfiar de descuentos, amenazas o pagos urgentes relacionados con supuestas multas

relacionados con supuestas multas Realizar trámites directamente en canales oficiales de las autoridades de tránsito

de las autoridades de tránsito Confirmar que los pagos aparezcan registrados en los sistemas gubernamentales

¿Cómo denunciar una página falsa de multas?

La Policía Cibernética de la SSC cuenta con canales de orientación y recepción de reportes las 24 horas:

Teléfono: 55 5242 5110, extensión 5086.

55 5242 5110, extensión 5086. Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx Redes sociales: @SSC_CDMX.

Las autoridades recuerdan que ingresar información bancaria en sitios fraudulentos puede comprometer las cuentas de los usuarios, incluso cuando no se haya completado el supuesto pago de la multa.