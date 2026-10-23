Huracán Otis: este domingo se cumplen 3 años de su impacto en Acapulco

Este domingo se cumplen 3 años del huracán Otis. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 25 de octubre se cumplen tres años del impacto del huracán Otis en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Un ciclón que llegó a la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 330 kilómetros por hora.

¿Cuándo y cómo tocó tierra el huracán Otis?

El huracán Otis sorprendió a la población por la rapidez con la que aumentó su intensidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en menos de 12 horas, pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, antes de llegar a las costas de Guerrero. Conagua y la NASA documentaron su evolución e impacto.

También los datos oficiales apuntan que el centro del huracán Otis tocó tierra a las 00:25 horas del 25 de octubre de 2023, en las inmediaciones del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

El ciclón llegó con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de 330 kilómetros por hora y un desplazamiento de 17 kilómetros por hora hacia el nor-noroeste.

La intensidad del fenómeno y su rápida evolución lo convirtieron en un acontecimiento meteorológico extraordinario. Incluso la NASA destacó que Otis fue uno de los huracanes más fuertes registrados en la costa del Pacífico mexicano.

Los daños que dejó Otis en Acapulco

El paso del huracán ocasionó severas afectaciones en Acapulco y otras zonas de Guerrero. Entre los daños documentados se encontraron árboles derribados, líneas eléctricas caídas, inundaciones, deslaves y afectaciones a la infraestructura.

La emergencia también impactó las comunicaciones y las vías de acceso al puerto. En las primeras horas posteriores al impacto, distintas zonas quedaron incomunicadas, mientras las autoridades realizaban labores de atención y evaluación de daños.

La NASA documentó los efectos del ciclón sobre la infraestructura, las propiedades y el entorno natural de la región.

Otis, un huracán que se intensificó en pocas horas

Una de las características que distinguieron a Otis fue su intensificación rápida. El 24 de octubre de 2023 todavía era una tormenta tropical, pero durante ese mismo día aumentó su fuerza hasta alcanzar la categoría 5.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, a las 21:00 horas del 24 de octubre, Otis ya había alcanzado la máxima categoría, con vientos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h, inicialmente

Horas después, durante la madrugada del 25 de octubre, el ciclón impactó Acapulco. Una vez sobre tierra, comenzó a perder fuerza.

Tres años del impacto de Otis en Guerrero

Ahora, este domingo 25 de octubre de 2026 se cumplen tres años del impacto del huracán Otis a Acapulco, dejando el siguiente saldo final:

68 víctimas mortales

31 personas desaparecidas

Pérdidas materiales de entre 12 y 16 mil millones de dólares

De esta manera, este ciclón se convirtió en uno de los desastres naturales más costosos del país, solo por debajo de Wilma en 2005.

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