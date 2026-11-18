Exconsejeros del INE e IFE. Foto: Agustín Velasco

Los expresidentes del IFE e INE, José Woldenberg, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, urgieron a la Cámara de Diputados a alcanzar un consenso para nombrar al nuevo titular del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de comenzar a recuperar la confianza en el árbitro electoral.

Durante una conferencia de prensa, en la que participaron tres de manera presencial y uno de forma remota, los exconsejeros presidentes también plantearon la necesidad de “remodelar” el Consejo General del INE y revisar la permanencia de algunas consejerías.

Expresidentes del IFE e INE piden nombramiento por consenso

José Woldenberg hizo un llamado al Poder Legislativo para que el nombramiento de la nueva presidencia del INE se realice cuanto antes y bajo los criterios establecidos en la Constitución.

“Queremos hacer un enérgico llamado al poder legislativo, responsable de la selección de la próxima presidenta del INE, para que asuma el proceso de su nombramiento cuanto antes y lo desarrolle con estricto apego a la letra y al espíritu de la Constitución, que prevalezcan los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y, sobre todo, confianza de todas las fuerzas políticas representadas en el congreso”.

Los expresidentes consideraron necesario que la designación permita comenzar a reconstruir la confianza de las fuerzas políticas en la autoridad electoral.

Alargar presidencia interina del INE prolongaría la crisis, advierten

A 199 días de la jornada electoral, los exconsejeros advirtieron que extender la presidencia interina de Blanca Cruz significaría prolongar la crisis por la que atraviesa el instituto.

Luis Carlos Ugalde sostuvo que el INE todavía puede recuperar su credibilidad, pero para ello necesita una presidenta con experiencia, liderazgo y reconocimiento de las distintas partes.

“El INE es recuperable, es rescatable, pero para que eso ocurra tiene que haber un nombramiento de una presidenta que tenga la experiencia y que tenga el liderazgo, que tenga la inteligencia emocional y que tenga el respeto de las partes”.

También advirtió sobre las consecuencias de postergar la designación:

“Omitir la decisión, no querer designar, evitarlo para meterse más problemas, simplemente va a prolongar este proceso de agonía, de crisis, de degradación”.

Proponen “remodelar” el Consejo General del INE

Además de solicitar el nombramiento de un nuevo titular, los expresidentes plantearon la necesidad de llevar a cabo cambios en el Consejo General.

Woldenberg señaló que algunos nombramientos recientes se hicieron sin incluir a las fuerzas políticas de oposición.

“Quizás sea necesario remodelar el propio Consejo General del INE porque en las últimas ocasiones, varios de esos consejeros fueron nombrados excluyendo a los partidos opositores”.

En ese sentido, Leonardo Valdés consideró que algunas personas integrantes del Consejo General deberían dejar sus cargos.

“Pienso, y aquí si lo digo estrictamente a título personal, que hay varias y varios miembros de este consejo general, que por dignidad debieran separarse del cargo”.

La declaración de Valdés fue expresada a título personal, como él mismo aclaró durante la conferencia.

Piden investigar presuntos actos de corrupción durante gestión de Guadalupe Taddei

Los exconsejeros también llamaron a continuar las investigaciones relacionadas con los presuntos actos de corrupción y conflictos de interés señalados durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Lorenzo Córdova afirmó que recuperar la credibilidad del INE requiere esclarecer los señalamientos y, en su caso, determinar responsabilidades.

“La crisis de credibilidad del INE, y vuelvo al punto que nos convoca, pasa, por supuesto, por aclarar las preguntas, tramas de corrupción y conflicto de interés que se han evidenciado, pasa por fincar la responsabilidades correspondientes, pero pasa sobre todo por reconstruir la credibilidad del órgano electoral que se ha visto gravemente afectada”.

Los cuatro expresidentes coincidieron en la urgencia de que la Cámara de Diputados avance en la designación de la nueva presidencia del INE, mientras se atienden los cuestionamientos sobre la integración y la credibilidad del organismo.

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