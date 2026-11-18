¿Cuándo se pone el árbol de Navidad en 2026?Foto: Shutterstock

La tradición cristiana marca dos fechas que los fieles suelen tomar como referencia para poner el árbol de Navidad; el primer domingo de Adviento, que este año será el 29 de noviembre, y el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

El primer domingo de Adviento marca el inicio de las cuatro semanas de preparación para la Navidad, un periodo en el cual los católicos se preparan espiritualmente para celebrar el nacimiento de Jesús, por lo que algunas familias aprovechan la fecha para colocar el árbol de Navidad y comenzar con la decoración de sus hogares.

Por su parte, el 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, una festividad católica que recuerda la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

¿Cuándo comienza el Adviento en 2026 y por qué cambia de fecha?

En 2026, el Adviento comienza el domingo 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre, antes de la celebración de Navidad. A diferencia de otras festividades religiosas, su inicio no tiene una fecha fija porque depende del calendario litúrgico.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos señaló que el Adviento comienza el domingo más cercano al 30 de noviembre. Por eso, puede iniciar entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, aunque siempre comprende cuatro domingos previos a Navidad.

Una de las tradiciones de esta temporada es la corona de Adviento, que tiene cuatro velas y se enciende de manera progresiva cada domingo. Tres suelen ser moradas y una rosa, esta última corresponde al tercer domingo, conocido como Gaudete, que significa alegría.

En 2026, las fechas para encender las velas serán:

29 de noviembre: primer domingo de Adviento

primer domingo de Adviento 6 de diciembre: segundo domingo de Adviento

segundo domingo de Adviento 13 de diciembre: tercer domingo, cuando se enciende la vela rosa

tercer domingo, cuando se enciende la vela rosa 20 de diciembre: cuarto y último domingo de Adviento

¿De dónde viene la costumbre de poner el árbol el 8 de diciembre?

La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la Secretaría de Agricultura, reconoce el 8 de diciembre como una fecha tradicional para colocar el árbol de Navidad en los hogares mexicanos.

“Tradicionalmente se pone el día de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre”.

En 2026, el 8 de diciembre caerá en martes. Sin embargo, las familias pueden elegir cualquier otro día para decorar su casa, pues la Iglesia católica no establece una fecha obligatoria para colocar el árbol de Navidad.

¿Se puede poner el árbol de Navidad desde noviembre?

Es posible ya que no existe una regla religiosa que obligue a esperar hasta diciembre para colocar el árbol de Navidad.

Cada familia puede decidir cuándo comenzar con los preparativos, ya sea después del Día de Muertos, durante el primer domingo de Adviento o el 8 de diciembre.

La propia Iglesia católica explica que el árbol de Navidad es una costumbre decorativa y no un elemento obligatorio de la liturgia.

En sus orientaciones sobre la bendición del árbol, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos señala que tradicionalmente se coloca poco antes de Navidad y puede permanecer hasta la solemnidad de la Epifanía.

¿Cuál es el origen del árbol de Navidad?

SegúnUNAM Global, el árbol de Navidad tiene sus antecedentes en las tradiciones europeas, particularmente en Alemania.

Durante la Edad Media se utilizaban árboles de hoja perenne en representaciones religiosas conocidas como obras de misterio.

Uno de sus elementos era el llamado árbol del paraíso, un abeto decorado con manzanas que representaba el Árbol del Conocimiento.

Con el paso del tiempo, esta costumbre llegó a los hogares y evolucionó hasta convertirse en el árbol navideño que conocemos actualmente, adornado con esferas, luces y otros elementos.

En México, su presencia se consolidó con la influencia de las costumbres europeas y estadounidenses, hasta convertirse en uno de los principales símbolos de las fiestas decembrinas.

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