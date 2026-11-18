Foto: AFP

La Embajada de China en México respondió a través de redes sociales a las acusaciones de la Embajada de Estados Unidos sobre el origen de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.

La representación diplomática del país asiático acusó a su contraparte estadounidense de difamación y rechazó que, junto con México, hayan causado la crisis de esta droga en el país norteamericano, además de que pidió dejar de lanzar señalamientos para concentrarse en la cooperación.

La respuesta se produjo después de que la Embajada estadounidense publicara un mensaje en el que aseguró que los ingredientes utilizados para fabricar fentanilo provienen principalmente de China.

“Hemos notado que la Embajada de los Estados Unidos en México ha vuelto a difamar contra China”, señaló la representación diplomática del país asiático.

En su publicación, China cuestionó si la misión estadounidense está cumpliendo sus funciones con objetividad y respeto a la verdad.

China rechaza acusaciones de EE.UU.: “La crisis del fentanilo no la causó ni China ni México”

Uno de los principales señalamientos de la Embajada china fue que Estados Unidos debe reconocer sus propios problemas regulatorios y de consumo de medicamentos.

“La raíz del problema del fentanilo en los Estados Unidos radica en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos. La crisis del fentanilo en ese país no la causó ni China ni México”, afirmó.

Con esta declaración, la representación diplomática rechazó que ambos países sean responsables de la crisis estadounidense y sostuvo que las autoridades de Washington deben atender las causas internas del problema.

La Embajada china también acusó a su contraparte de recurrir reiteradamente a señalamientos contra el país asiático.

“Instamos a la Embajada de los Estados Unidos en México a respetar la verdad y a dedicar su valioso tiempo de trabajo a la cooperación pragmática entre Estados Unidos y México, en lugar de recurrir una y otra vez a la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China”, expresó.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre los precursores del fentanilo procedentes de China?

La respuesta china surgió después de una publicación de la Embajada de Estados Unidos en México, en la que señaló que los precursores químicos empleados para fabricar fentanilo provienen principalmente de empresas ubicadas en China.

“El fentanilo no empieza en México. Sus ingredientes vienen principalmente de China”, afirmó la representación estadounidense.

En el mismo mensaje, explicó que el fentanilo se fabrica utilizando sustancias conocidas como precursores químicos.

Según la Embajada estadounidense, la Administración para el Control de Drogas (DEA) identifica a empresas establecidas en China como una de las principales fuentes de estos productos para los narcotraficantes.

También reconoció que muchas de estas sustancias tienen aplicaciones industriales legítimas, aunque pueden ser desviadas hacia la fabricación de drogas sintéticas.

“Conocer el origen de estos químicos es parte de entender el problema del fentanilo”, sostuvo.

China destaca cooperación con México para controlar precursores químicos

En su respuesta, la Embajada china defendió la colaboración que mantiene con México para atender el problema de las sustancias utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas.

Aseguró que ambos países establecieron un mecanismo de grupo de trabajo sobre precursores químicos y que han desarrollado una cooperación que calificó como fructífera.

“China y México, partiendo de la perspectiva humanitaria, siempre han brindado asistencia con la mejor voluntad y el máximo esfuerzo”, señaló.

La representación diplomática también sostuvo que China cuenta con uno de los controles más estrictos del mundo sobre las sustancias relacionadas con el fentanilo.

Como argumento, afirmó que las cantidades de fentanilo incautadas anualmente dentro de su territorio se miden únicamente en gramos.

Estas afirmaciones forman parte de la postura oficial difundida por la Embajada china en respuesta a los señalamientos estadounidenses.

¿Cómo llegan los precursores químicos de China a México, según Estados Unidos?

El intercambio entre las embajadas ocurre después de que Estados Unidos difundiera información sobre las cadenas internacionales de suministro de precursores químicos utilizados por organizaciones criminales mexicanas.

Un documento estadounidense señala que los cárteles recurren a proveedores extranjeros, intermediarios y empresas de transporte para conseguir las sustancias empleadas en la fabricación de drogas sintéticas.

Entre los mecanismos identificados se encuentran:

Etiquetar incorrectamente las mercancías para evitar su detección

Utilizar terceros países como puntos de transbordo

Recurrir a intermediarios y empresas de transporte

Aprovechar compañías legítimas para importar sustancias que posteriormente pueden ser desviadas

Incorporar financiadores y otros facilitadores a las cadenas de suministro

El documento también advierte que algunos cargamentos pueden llegar primero a Estados Unidos o Canadá antes de ser trasladados clandestinamente a México.

Asimismo, señala que las organizaciones criminales podrían buscar proveedores en India, Europa y otras regiones para diversificar sus fuentes de abastecimiento.

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