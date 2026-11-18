Foto: AFP

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunirán en Shenzhen, China, en un encuentro que, de acuerdo con el Kremlin, durará menos de una hora y que tendrá como telón de fondo la guerra en Ucrania, el control de armas nucleares y las tensiones comerciales y tecnológicas.

La cita se realizará al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con tres mandatarios que llegan con intereses diferentes y, en algunos casos, contrapuestos.

Aunque la reunión proyectará una imagen de unidad entre Estados Unidos, China y Rusia, detrás de la fotografía oficial existen objetivos que no necesariamente coinciden.

Trump busca abrir negociaciones sobre el control de armamentos nucleares; Putin pretende reforzar el peso internacional de Rusia en medio de la guerra en Ucrania, mientras que Xi Jinping quiere presentar a China como una potencia capaz de ofrecer estabilidad frente a las tensiones internacionales.

¿Cuánto durará la reunión entre Trump, Xi Jinping y Putin?

El Kremlin adelantó que el encuentro trilateral será breve.

Al ser cuestionado sobre la duración de la reunión, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, respondió:

“No más de una hora”.

La declaración fue difundida por la agencia estatal rusa RIA Novosti.

Pese a su corta duración, la reunión concentra la atención internacional por los temas que podrían abordarse y las diferencias entre las tres potencias.

¿Qué busca Vladimir Putin? Ucrania y el reconocimiento de Rusia como potencia mundial

Para Vladimir Putin, la reunión representa una oportunidad de reafirmar la posición internacional de Rusia, pese a las sanciones occidentales y al debilitamiento económico relacionado con la invasión de Ucrania.

Su participación junto a los presidentes de Estados Unidos y China supone un reconocimiento del papel ruso en los asuntos internacionales.

“Una rehabilitación política de este tipo sería una victoria, incluso en ausencia de concesiones sobre el futuro territorial de Ucrania o las sanciones”, explicó Tsiporah Fried, del Hudson Institute, a AFP.

Uno de los asuntos centrales para Putin será la guerra en Ucrania, aunque el gobierno ucraniano no participará en la reunión.

Fredrik Wesslau, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), considera que el mandatario ruso buscará impulsar su propia visión sobre el conflicto.

“Quiere hablar sobre Ucrania sin que Ucrania esté presente en la mesa de negociaciones. Quiere que Rusia, Estados Unidos y China decidan el destino geopolítico de todos los demás”, señaló.

Sin embargo, no todos los especialistas consideran que el encuentro implique un intento de repartir zonas de influencia entre las grandes potencias.

Wang Wen, de la Universidad Renmin de China, descartó que necesariamente se trate de una negociación secreta para decidir el futuro de otros países.

¿Qué busca Donald Trump? Negociar el control de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos llega a Shenzhen con un objetivo que ha planteado desde hace tiempo: abrir conversaciones con Rusia y China para controlar los arsenales nucleares.

La preocupación de Washington se relaciona con la posibilidad de enfrentar simultáneamente a dos potencias nucleares, Rusia y China, en un escenario en el que quedan pocos de los tratados de control de armamentos establecidos durante la Guerra Fría.

Algunos analistas describen este desafío como “el problema de los tres cuerpos”.

“Vamos a hablar de desnuclearización”, aseguró Trump antes del encuentro.

No obstante, las posibilidades de alcanzar un acuerdo enfrentan obstáculos.

China no ha alcanzado una paridad estratégica con Estados Unidos y Rusia, por lo que no muestra disposición a asumir compromisos dentro de un acuerdo trilateral.

Tong Zhao, especialista de Carnegie, explicó que Pekín prefiere mantener conversaciones nucleares bilaterales con Washington porque puede utilizar ese diálogo como una herramienta diplomática.

Por ejemplo, China podría suspender las negociaciones en respuesta a decisiones estadounidenses relacionadas con asuntos prioritarios, como la venta de armas a Taiwán.

Además del tema nuclear, Trump también quiere abordar la situación de Irán.

En el terreno político interno, el mandatario estadounidense llega al encuentro después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

Edgard Kagan, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), considera que este tipo de reuniones internacionales pueden ayudar a los presidentes estadounidenses a recuperar protagonismo político.

¿Qué busca Xi Jinping? Estabilidad y evitar nuevas restricciones tecnológicas

Para Xi Jinping, una de las principales prioridades es proyectar a China como una potencia que promueve la estabilidad internacional.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, resumió la posición de Pekín en dos objetivos:

“Preservación de la paz mundial y promoción de la estabilidad estratégica”.

La reunión se produce mientras China enfrenta desafíos económicos relacionados con la deuda, los cambios demográficos y la desaceleración de su economía.

En ese contexto, Pekín busca evitar nuevas tensiones provocadas por decisiones de Washington o Moscú.

“Aprovechará la oportunidad para afirmarse como una potencia que federa y proyectar una imagen de estabilidad”, explicó Wen-ti Sung, de la Universidad Nacional de Australia.

China también busca posicionarse como un actor capaz de facilitar negociaciones internacionales y reducir los conflictos entre países.

Inteligencia artificial y chips: ¿por qué preocupan a China las restricciones de Estados Unidos?

La competencia tecnológica constituye otro de los asuntos que rodean la reunión de Shenzhen.

Xi Jinping sigue con atención las consecuencias del escándalo de Nvidia y el endurecimiento de las restricciones estadounidenses sobre tecnología avanzada.

De acuerdo con la investigadora francesa Mathilde Velliet, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó el lunes nuevas reglas que endurecen los controles sobre el acceso remoto a capacidad de cómputo y las licencias de exportación, incluidas operaciones hacia Singapur.

Estas medidas generan preocupación en Pekín, que busca determinar si Washington está pasando de una política de estabilidad estratégica a otra de contención tecnológica.

China quiere evitar una nueva escalada de restricciones a las exportaciones estadounidenses.

Sin embargo, también cuenta con instrumentos de presión.

Entre ellos se encuentra la posibilidad de imponer nuevas sanciones relacionadas con las tierras raras, materiales estratégicos para distintas industrias tecnológicas.

Aunque estas tensiones forman parte del contexto de la reunión, no se ha confirmado que los mandatarios negocien específicamente sobre chips de inteligencia artificial durante el encuentro.

¿Cuáles son los principales desacuerdos entre Estados Unidos, China y Rusia?

Las tres potencias llegan a Shenzhen con prioridades que podrían dificultar la construcción de una posición común.

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