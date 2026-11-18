Trump y Putin intercambian palabras; Sheinbaum aparece en primera fila de la foto oficial de APEC 2026
La presidenta mexicana se volvió viral en China por viajar en avión comercial.
Donald Trump y Vladimir Putin intercambiaron palabras antes de posar para la foto inaugural del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en Shenzhen, China, donde Claudia Sheinbaum figuró en la primera fila.
Los mandatarios de los principales países líderes en economía de la región se tomaron la foto que marcó el inicio del foro, tras reuniones privadas entre presidentes y primeros ministros.
En la fotografía, encabezan en primera fila el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario de China, Xi Jinping, acompañado de su esposa, la cantante soprano Peng Liyuan.
En la primera fila de líderes de la APEC figuró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya sostuvo una reunión con Xi Jinping, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Para esta fotografía oficial, Donald Trump y Vladimir Putin se dieron la mano e intercambiaron breves palabras, en un momento donde Washington ejerce como mediador para terminar la guerra con Ucrania.
Intereses de Vladimir Putin
Para Vladimir Putin asistir a esta reunión es un reconocimiento del estatus de potencia mundial, a pesar de su debilitamiento económico, provocado por las sanciones y la invasión de Ucrania.
“Una rehabilitación política de este tipo sería una victoria, incluso en ausencia de concesiones sobre el futuro territorial de Ucrania o las sanciones”, estimó Tsiporah Fried del Hudson Institute.
Además, el presidente ruso intentará que los países de Asia-Pacífico adopten su visión sobre Ucrania.
“Quiere hablar sobre Ucrania sin que Ucrania esté presente en la mesa de negociaciones. Quiere que Rusia, Estados Unidos y China decidan el destino geopolítico de todos los demás”, afirmó Fredrik Wesslau del ECFR.
Sin embargo, no significa que el diálogo vaya a ser “una discusión secreta entre grandes potencias con el fin de repartirse el mundo”, predice Wang Wen de la universidad china Renmin.
¿Qué busca Donald Trump?
Donald Trump aseguró que aprovechará la Cumbre de la APEC para dialogar con Rusia y China sobre el control de armamento nuclear. Sin embargo, Pekín no ha manifestado disposición a un acuerdo trilateral, pues todavía no alcanza la paridad estratégica con Washington y Moscú en estas armas.
Tong Zhao, de Carnegie, consideró que China “suspende las discusiones en reacción a políticas estadounidenses a las que se opone en asuntos considerados prioritarios”, como las ventas de armas a Taiwán.
De igual forma, el presidente estadounidense buscaría hablar sobre el conflicto con Irán y “superar” la derrota electoral republicana en las elecciones de medio mandato.
La meta de Xi Jinping
En cambio, China busca la “preservación de la paz mundial y promoción de la estabilidad estratégica”, según declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning
Además, el país buscará afirmarse como una potencia que proyecta una imagen de estabilidad, estimó Wen-ti Sung, de la Universidad Nacional de Australia.
De igual forma, la Cumbre de la APEC ocurre en un momento de desconfianza por el escándalo del presidente de Nvidia, Jensen Huang, quien tuvo un amorío con Alice H, supuesta empresaria que sería una espía china.
Claudia Sheinbaum en la APEC
La presidenta mexicana causó furor en China, a diferencia de otros mandatarios. En la red social Weibo, se hizo viral por viajar a dicho país en un vuelo comercial.
Principalmente, los usuarios destacaron fotos o videos de su llegada en autobús a la alfombra roja de bienvenida, colocada en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Shenzhen.
Su arribo llamó la atención por diferir del recibimiento de los demás presidentes y primeros ministros, quienes descendieron a la alfombra desde la escalinata de sus aeronaves oficiales.
Para este miércoles, la etiqueta “La presidenta mexicana Sheinbaum llega a Shenzhen” cuenta con más de 10.2 millones de visitas.
El 16 de noviembre, la presidenta tuvo una reunión bilateral con Xi Jinping, donde hablaron de la importancia de ambos países y cómo estrechar lazos en desarrollo tecnológico, científico y turístico.
Posteriormente, dijo que deben “trabajar juntos para llevar las relaciones a un nivel más alto, en áreas más amplias y con mayor profundidad”, en “medio de la compleja y cambiante situación internacional actual”.
Por su parte, a pocas horas de llegar a Shenzhen, Donald Trump se reunió con Claudia Sheinbaum, cuando ella ya había dialogado con Canadá y China, en un momento donde la diplomacia estadounidense había elevado las tensiones al destacar con datos que Washington tenía una mejor relación económica con México que con China de cara a la APEC 2026.
En el encuentro, hablaron sobre las negociaciones del T-MEC, donde se analiza incluir algunos productos para evitar aranceles. La mandataria dijo que tuvo una “muy buena” reunión con su par estadounidense.
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