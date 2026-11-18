Líderes de la APEC. Foto: Gobierno de México.

Donald Trump y Vladimir Putin intercambiaron palabras antes de posar para la foto inaugural del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en Shenzhen, China, donde Claudia Sheinbaum figuró en la primera fila.

Los mandatarios de los principales países líderes en economía de la región se tomaron la foto que marcó el inicio del foro, tras reuniones privadas entre presidentes y primeros ministros.

En la fotografía, encabezan en primera fila el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario de China, Xi Jinping, acompañado de su esposa, la cantante soprano Peng Liyuan.

En la primera fila de líderes de la APEC figuró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya sostuvo una reunión con Xi Jinping, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Shenzhen, China. pic.twitter.com/S6ZZ2EIE0W — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 18, 2026

Para esta fotografía oficial, Donald Trump y Vladimir Putin se dieron la mano e intercambiaron breves palabras, en un momento donde Washington ejerce como mediador para terminar la guerra con Ucrania.

🇷🇺🇺🇸🇨🇳 | APEC 2026: En un momento histórico en la gala de la APEC en Shenzhen, Putin, Trump y Xi se dan la mano y intercambian unas palabras antes de posar para la foto de grupo. pic.twitter.com/pYX6r5z1i8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 18, 2026

Intereses de Vladimir Putin

Para Vladimir Putin asistir a esta reunión es un reconocimiento del estatus de potencia mundial, a pesar de su debilitamiento económico, provocado por las sanciones y la invasión de Ucrania.

“Una rehabilitación política de este tipo sería una victoria, incluso en ausencia de concesiones sobre el futuro territorial de Ucrania o las sanciones”, estimó Tsiporah Fried del Hudson Institute.

Además, el presidente ruso intentará que los países de Asia-Pacífico adopten su visión sobre Ucrania.

“Quiere hablar sobre Ucrania sin que Ucrania esté presente en la mesa de negociaciones. Quiere que Rusia, Estados Unidos y China decidan el destino geopolítico de todos los demás”, afirmó Fredrik Wesslau del ECFR.

Sin embargo, no significa que el diálogo vaya a ser “una discusión secreta entre grandes potencias con el fin de repartirse el mundo”, predice Wang Wen de la universidad china Renmin.

¿Qué busca Donald Trump?

Donald Trump aseguró que aprovechará la Cumbre de la APEC para dialogar con Rusia y China sobre el control de armamento nuclear. Sin embargo, Pekín no ha manifestado disposición a un acuerdo trilateral, pues todavía no alcanza la paridad estratégica con Washington y Moscú en estas armas.

Tong Zhao, de Carnegie, consideró que China “suspende las discusiones en reacción a políticas estadounidenses a las que se opone en asuntos considerados prioritarios”, como las ventas de armas a Taiwán.

De igual forma, el presidente estadounidense buscaría hablar sobre el conflicto con Irán y “superar” la derrota electoral republicana en las elecciones de medio mandato.

La meta de Xi Jinping

En cambio, China busca la “preservación de la paz mundial y promoción de la estabilidad estratégica”, según declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning

Además, el país buscará afirmarse como una potencia que proyecta una imagen de estabilidad, estimó Wen-ti Sung, de la Universidad Nacional de Australia.

De igual forma, la Cumbre de la APEC ocurre en un momento de desconfianza por el escándalo del presidente de Nvidia, Jensen Huang, quien tuvo un amorío con Alice H, supuesta empresaria que sería una espía china.

Claudia Sheinbaum en la APEC

La presidenta mexicana causó furor en China, a diferencia de otros mandatarios. En la red social Weibo, se hizo viral por viajar a dicho país en un vuelo comercial.

Principalmente, los usuarios destacaron fotos o videos de su llegada en autobús a la alfombra roja de bienvenida, colocada en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Shenzhen.

Su arribo llamó la atención por diferir del recibimiento de los demás presidentes y primeros ministros, quienes descendieron a la alfombra desde la escalinata de sus aeronaves oficiales.

Para este miércoles, la etiqueta “La presidenta mexicana Sheinbaum llega a Shenzhen” cuenta con más de 10.2 millones de visitas.

Revuelo en China por el vuelo en turista de la Presidenta Claudia Sheinbaum es viral en internet. https://t.co/DeFjNmWSnc pic.twitter.com/X7oZL2OUi4 — carolina rocha m (@carolina_rocha_) November 18, 2026

El 16 de noviembre, la presidenta tuvo una reunión bilateral con Xi Jinping, donde hablaron de la importancia de ambos países y cómo estrechar lazos en desarrollo tecnológico, científico y turístico.

Posteriormente, dijo que deben “trabajar juntos para llevar las relaciones a un nivel más alto, en áreas más amplias y con mayor profundidad”, en “medio de la compleja y cambiante situación internacional actual”.

Por su parte, a pocas horas de llegar a Shenzhen, Donald Trump se reunió con Claudia Sheinbaum, cuando ella ya había dialogado con Canadá y China, en un momento donde la diplomacia estadounidense había elevado las tensiones al destacar con datos que Washington tenía una mejor relación económica con México que con China de cara a la APEC 2026.

Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común. pic.twitter.com/sWwr1stoNV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2026

En el encuentro, hablaron sobre las negociaciones del T-MEC, donde se analiza incluir algunos productos para evitar aranceles. La mandataria dijo que tuvo una “muy buena” reunión con su par estadounidense.

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