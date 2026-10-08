Comedy Wildlife Awards 2026: desde dos osos “bromeando” hasta una mantis “posando”, conoce a los finalistas

Conoce a todos los finalistas | Foto: Diego Perez/Nikon Comedy Wildlife Awards

La compañía de fotografía Nikon dio a conocer este martes a los 43 finalistas de los Comedy Wildlife Awards 2026, concurso que reconoce a las fotos y videos de animales más divertidos del año.

En esta ocasión destacan las imágenes de una mantis posando sobre una hoja verde, un par de osos bailando y un elefante que pareciera jugar a las escondidas, entre otras escenas curiosas del mundo animal.

Algunos de los finalistas de los Comedy Wildlife Awards 2026

Thong Duy Vu logró capturar a un pequeño pájaro sol disfrutando de “un día de spa” en una bañera natural que encontró en una flor roja brillante en Vietnam.

Thong Duy Vu/Nikon Comedy Wildlife Awards

Kevin Lohman retrató el momento exacto en que una ardilla ejecuta un ataque aéreo sorpresa contra un gran búho cornudo que solo lo ve perplejo en Santa Cruz, California.

Kevin Lohman/Nikon Comedy Wildlife Awards

Jan Wittmer llegó a la final de los Comedy Wildlife Awards 2026 con la imagen de un reyezuelo sencillo, el ave más pequeño de Europa, mirando fijamente a la cámara en la isla alemana de Heligoland.

Jan Wittmer/Nikon Comedy Wildlife Awards

Cliff Fawcett tomó una de las fotografías más curiosas del año, capturando el momento en que un elefante se cubre los ojos con su trompa como si estuviera jugando a las escondidillas en el Parque Nacional Addo, de Sudáfrica.

Cliff Fawcett/Nikon Comedy Wildlife Awards

Eigil B. Jensen logró retratar a una ave serpiente, mejor conocida como anhinga, atrapando un pez con el pico en Los Chiles, Costa Rica. La situación no es chistosa, lo divertido es que el ángulo parece mostrar al ave con cara de pez.

Eigil B. Jensen/Nikon Comedy Wildlife Awards

Marek Jackowski se ganó su lugar en la final de los Comedy Wildlife Awards 2026 gracias a sus “gángsters del mar”, una foto que muestra a una manada de morsas acercándose poco a poco al fotógrafo polaco en el archipiélago de Svalbard.

La historia detrás de la fotografía cuenta que las morsas se quedaron observando Jackowski por 10 minutos hasta que finalmente se alejaron.

Marek Jackowski/Nikon Comedy Wildlife Awards

“Retrátame como a tus chicas francesas“, parece sugerir una mantis religiosa fotografiada por Diego Pérez, quien captó el ángulo perfecto para que este insecto parezca estar haciendo una pose sensual sobre una hoja verde en Cusco, Perú.

Diego Perez/Nikon Comedy Wildlife Awards

El Reino Unido también tiene fauna y la foto de Caroline Moore lo demuestra, pues logró fotografiar a una liebre parda en Wiltshire, Inglaterra. Lo curioso de la escena es que parece estar haciendo una risa traviesa mientras se lleva las patas al rostro.

Carolyn Moore/Nikon Comedy Wildlife Awards

Andy Parkinson logró entrar a la final de los Comedy Wildlife Awards 2026 con la foto del “Hércules primate“, una cría de babuino que da la impresión de demostrar su fuerza descomunal al sostener a un adulto sobre su cabeza.

Andy Parkinson/Nikon Comedy Wildlife Awards

El Pantanal de Brasil también tiene su aportación en los Comedy Wildlife Awards 2026 gracias a la fotografía de Paolo Torre, quien consiguió retratar a un caimán emergiendo del agua en una zona de vegetación abundante, colocándose accidentalmente una peluca al estilo de Elvis Presley.

Paolo Torre/Nikon Comedy Wildlife Awards

Douglas Gimesy fotografió a un elefante marino del sur intentando morder suavemente el cuello de otro espécimen mientras juguetean en la isla Macquarie, al suroeste del Océano Pacífico.

Douglas Gimesy/Nikon Comedy Wildlife Awards

Jeetendra Chaware capturó una imagen divertida y romántica de una pareja de periquitos de alas azules sorprendidos “in fraganti” en un momento íntimo que deja al espectador a la imaginación, ya que cubren el momento con sus alas.

Jeetendra Chaware/Nikon Comedy Wildlife Awards

Udo Harms es el segundo representante de Alemania en los Comedy Wildlife Awards 2026 gracias a su fotografía de una ardilla de Hannover dando un bocado de césped demasiado grande para su tamaño.

Udo Harms/Nikon Comedy Wildlife Awards

“¿Por qué los osos siempre comen carne cruda? Porque no saben cocinar“. La foto de Charles Janson da la impresión de que dos osos pardos de Chinitna. Alaska, se están riendo de un chiste, aunque en realidad están practicando combate para las luchas de la vida adulta.

Charles Janson/Nikon Comedy Wildlife Awards

La maternidad no siempre consiste en mimos y apapachos, así lo demuestra una madre elefante, captada por Heather Cudworth en el Parque Nacional de Amboseli en Kenia, cuando ésta baña a su cría lanzándole polvo a la cara durante una sequía prolongada.

Heather Cudworth/Nikon Comedy Wildlife Awards

“¡Di Whisky!”. Un elefante marino parece dar su mejor sonrisa a la cámara de Marek Jackowski, quien logró colar dos de sus fotografías en los Comedy Wildlife Awards 2026. Para esta imagen, se trasladó a Gould Harbor, Georgia, para capturar el momento en que este gigante del mar camina entre crías de pingüino rey.

Marek Jackowski/Nikon Comedy Wildlife Awards

Una edición más de los Comedy Wildlife Awards 2026

Los organizadores de los Comedy Wildlife Awards 2026 seleccionaron 47 imágenes y nueve videos entre más de 10 mil obras presentadas desde 112 países. Se trata de la cifra más alta de inscripciones en la historia del concurso anual, según la cadena CNN.

Cabe destacar que el certamen está cumpliendo 11 años y Tom Sullam, cofundador del concurso, celebró que la premiación haya evolucionado con el paso de los años.

“Lo que empezó como una pequeña iniciativa para crear conciencia sobre la conservación de la vida silvestre se ha convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos”, según dijo en un comunicado.

Y agregó: “El concurso es ahora verdaderamente mundial y, más de una década después, queremos hacerlo aún más grande, divertido y de mayor alcance“.

¿Cómo votar por tu foto favorita?

Las cuentas oficiales de los Comedy Wildlife Awards 2026 anunciaron que ya están abiertas las votaciones para el premio del público STERNA, que permite elegir una obra favorita entre todos los finalistas.

Para votar, los usuarios deben seguir una serie de pasos:

Entra a www.comedywildlifephoto.com

Busca e ingresa al apartado de “STERNA People’s Choice Award”

Haz clic o presiona tu imagen favorita

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Entra al link uno de confirmación de voto

Una vez que el usuario ingrese al link enviado por correo electrónico, el voto se habrá confirmado oficialmente.

Los ganadores, elegidos por un jurado, se anunciarán durante una ceremonia en Londres, Inglaterra, el 8 de diciembre. Las obras finalistas se exhibirán hasta el 13 de diciembre.

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