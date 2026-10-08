El Niño se intensificará y alcanzará su máximo en diciembre, alerta la ONU

Lluvia o sequía son los efectos más comunes de El Niño en el clima. Fotos: AFP

El fenómeno de El Niño 2026 seguirá intensificándose hasta alcanzar su punto máximo en diciembre, con temperaturas de la superficie del mar que podrían superar registros anteriores, alertó este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de la ONU.

De acuerdo con el boletín mensual sobre el clima estacional global de la OMM, el episodio podría convertirse en uno de los más intensos registrados desde al menos 1950 y provocar temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta.

El organismo también advirtió que El Niño podría modificar las pautas de precipitación, lo que aumentaría el riesgo de sequías e inundaciones en distintas regiones.

“El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre”, señaló la OMM.

El fenómeno se caracteriza por el calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental. Este proceso puede provocar cambios en los vientos, la presión atmosférica y los patrones de precipitación en distintas partes del mundo.

Por lo general, El Niño ocurre cada dos a siete años y tiene una duración de entre nueve y 12 meses. Las condiciones climáticas alternan entre este fenómeno y La Niña, con periodos neutros entre ambos.

El Niño se fortalece rápidamente, advierte la OMM

La OMM prevé que las temperaturas de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico tropical aumenten hasta alcanzar valores sin precedentes durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El organismo atribuyó este comportamiento al fortalecimiento del episodio de El Niño, que tendrá efectos sobre las pautas meteorológicas y puede afectar a economías, ecosistemas y comunidades de distintas regiones.

El pronóstico fue elaborado a partir del consenso de 13 centros meteorológicos nacionales e internacionales.

“El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente”, afirmó en un comunicado Celeste Saulo, directora de la OMM.

Según los pronósticos de la organización, la probabilidad de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100%.

Saulo señaló que el episodio podría ser uno de los más intensos registrados desde al menos 1950.

La directora de la OMM explicó que El Niño no agrega calor nuevo al planeta, sino que libera calor almacenado en el océano.

“Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas. En otras palabras, hay más calor que puede liberarse”, indicó.

Temperatura del mar podría superar récord de 2015-2016

Uno de los indicadores utilizados para medir la evolución de El Niño es la anomalía de la temperatura de la superficie del mar en la zona centrooriental del Pacífico ecuatorial.

Este indicador pasó de 1.6 °C por encima de lo normal en junio a 2.5 °C en agosto.

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, la OMM prevé que la anomalía llegue aproximadamente a 3.7 °C por encima de lo normal.

De cumplirse el pronóstico, este valor sería el más alto desde que comenzaron las observaciones y superaría el récord anterior de 2.6 °C, registrado durante el episodio de 2015-2016.

La evolución prevista para los últimos meses de 2026 mantiene bajo vigilancia el comportamiento de las temperaturas de la superficie del Pacífico tropical.

¿Cómo afectará El Niño al clima?

La OMM señaló que el fortalecimiento de El Niño puede provocar temperaturas superiores a la media en una parte importante del planeta y modificar los patrones de precipitación.

Entre los efectos previstos se encuentra un mayor riesgo de:

Sequías en diversas regiones

en diversas regiones Inundaciones en distintas zonas

en distintas zonas Alteraciones en las pautas de precipitación

Aumento de las temperaturas

El fenómeno ya está afectando a algunas regiones. Entre ellas se encuentra Centroamérica, donde la sequía ha provocado la muerte de animales y afectaciones en los cultivos, de acuerdo con la información proporcionada.

Aunque El Niño suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y febrero, el aumento de las temperaturas asociado al fenómeno puede presentarse posteriormente.

El Niño y las temperaturas globales

El episodio anterior de El Niño contribuyó a que 2023 se convirtiera en el segundo año más caluroso registrado, mientras que 2024 alcanzó el máximo histórico.

En 2024, la temperatura global se ubicó alrededor de 1.55 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900.

La OMM señaló que el fenómeno actual ocurre en un contexto en el que las aguas que alimentan El Niño presentan temperaturas muy elevadas.

Por ello, la organización mantiene seguimiento sobre la evolución del episodio durante los últimos meses de 2026, periodo en el que se prevé que las temperaturas del Pacífico ecuatorial central y oriental continúen aumentando.

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