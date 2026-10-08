Obispo de Aguascalientes se dice “tranquilo” y “sereno” tras oferta de 40 mil pesos a quien lo atacara

Juan Espinoza afirma estar sereno tras presuntas amenazas Foto: Diócesis de Ags

El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, aseguró estar “tranquilo” y “sereno” ante las versiones que circulan en redes sociales sobre presuntas amenazas en su contra, luego de que un youtuber ofreciera 40 mil pesos a quien lo atacara.

Durante un mensaje difundido a través de redes sociales, el obispo habló sobre la preocupación que han generado las publicaciones relacionadas con su persona y pidió a los fieles no dejarse engañar por la información que circula en internet.

Obispo de Aguascalientes niega sentirse intimidado

Juan Espinoza Jiménez señaló que, en lo personal, nadie le ha dicho nada y afirmó que se encuentra tranquilo ante la situación.

“Yo estoy tranquilo, estoy sereno”, expresó el obispo, al considerar que en redes sociales se ha generado una especie de “juego” que ha ido creciendo como una “bola de nieve”.

El religioso dijo que lo que más le preocupa no es su persona, sino la falta de respeto y delicadeza ante este tipo de situaciones. También señaló que algunas frases de sus homilías han sido retomadas de manera aislada, sin incluir el contexto completo de sus mensajes.

“Es muy grave” poner precio a una persona

Durante el mensaje, Espinoza Jiménez calificó como muy grave que se amenace a una persona o que se ponga precio a su vida, independientemente de quién sea.

“Me preocupa mucho que esto se vaya a extender”, señaló el obispo, quien advirtió sobre el riesgo de que este tipo de situaciones se conviertan en una puerta para que otras personas sean consideradas objetivos.

El obispo también rechazó entrar en una dinámica de polarización y aseguró que su tarea es pastoral y espiritual, aunque reconoció que también tiene una repercusión social.

Pide no dejarse engañar por lo que circula en redes

Juan Espinoza Jiménez pidió a los habitantes de Aguascalientes mantenerse atentos ante las versiones que circulan en redes sociales y no dejarse engañar.

“Yo les quisiera decir: no se dejen engañar de estas situaciones y podría decir de estas mentiras”, expresó.

El obispo agradeció las oraciones que ha recibido de fieles, sacerdotes y otros obispos, pero pidió que también se ore por la diócesis y por México.

Obispo pide orar por Aguascalientes y México

Finalmente, Juan Espinoza Jiménez llamó a los fieles a pedir por la renovación de la Diócesis de Aguascalientes y por el país.

Dijo que sus mensajes buscan el bien de la nación y de Aguascalientes, y llamó a continuar caminando en la fe, además de pedir por la justicia y la paz en México.

El obispo cerró su mensaje agradeciendo las muestras de apoyo y pidió a los fieles mantenerse tranquilos ante lo que se ha difundido en redes sociales.

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