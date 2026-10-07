Sigue en vivo la trayectoria de Isaías desde tu celular; podría convertirse en huracán

Algunos estados de México podrían verse afectados. Foto: Reuters

La tormenta tropical Isaías podría convertirse en el primer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, mientras avanza sobre el Golfo de México y se acerca a la península de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El organismo informó que Isaías presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y prevé un fortalecimiento rápido durante el próximo día o dos, por lo que el sistema podría alcanzar la categoría de huracán.

¿Cuándo podría convertirse en huracán Isaías?

De acuerdo con el NHC, el sistema continuará avanzando hacia el este sobre la península de Yucatán y posteriormente podría girar hacia el norte, en dirección a la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

El NHC prevé según el medio CNN, que Isaías se fortalezca rápidamente durante los próximos uno o dos día, por lo que podría convertirse en huracán la noche de mañana, jueves 08 de octubre, aunque la intensidad y trayectoria del sistema pueden cambiar conforme avance.

En Estados Unidos, los residentes de Luisiana y Florida deberán informarse del plan contra huracanes de su estado según el Centro Nacional de Huracanes.

Actualmente, Isaías se desplaza hacia el este-noreste y se encuentra a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz y 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cómo seguir la trayectoria de Isaías en vivo?

Zoom Earth

Foto: Zoom Earth

Una de las plataformas más utilizadas para monitorear huracanes, tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos es Zoom Earth.

Este servicio muestra imágenes satelitales actualizadas, mapas de lluvia, velocidad de los vientos y trayectorias previstas de ciclones tropicales en todo el mundo.

Además, permite visualizar la evolución de las tormentas mediante animaciones que facilitan seguir su desplazamiento.

NASA EOSDIS Worldview

Fuente: NASA

Otra alternativa es NASA EOSDIS Worldview, una herramienta desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La plataforma ofrece acceso a imágenes satelitales de alta resolución captadas por distintos instrumentos de observación terrestre. Gracias a ello, los usuarios pueden eventos atmosféricos que ocurren en distintas regiones del planeta.

Conagua Clima

La página oficial de Conagua Clima es una de las opciones oficiales para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas en México.

A través de esta herramienta es posible consultar pronósticos, mapas meteorológicos, avisos especiales y reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, incluyendo información relacionada con ciclones tropicales que representen algún riesgo para el país.

NOAA Weather

Otra herramienta útil es NOAA Weather, que utiliza información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Foto: NOAA Weather

La NOAA es una agencia científica especializada en el monitoreo de los océanos y la atmósfera, la predicción del clima, la investigación meteorológica y la conservación de los recursos marinos.

Sus sistemas ofrecen información actualizada sobre tormentas tropicales, huracanes, lluvias, vientos y otros fenómenos meteorológicos que afectan distintas regiones del continente.

¿Qué estados podrían verse afectados por Isaías?

En México, la circulación de Isaías provocará lluvias fuertes a puntuales e intensas de 75 a 150 milímetros en el norte de Campeche y en el norte y oeste de Yucatán. También se esperan lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa de Tamaulipas, el centro y sur de Veracruz y la costa de Tabasco.

En el norte y oeste de Quintana Roo se prevén lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros. Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en la costa de Veracruz y el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros tanto en las costas de este estado como de Tabasco.

Finalmente, el SMN también advierte que las lluvias pueden ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves, por lo que recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales de Protección Civil.

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