Trabajadores y jubilados del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 8 de octubre

Movilizaciones en CDMX este 8 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 8 de octubre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 8 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/d54etzbOxy — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 8, 2026

En total, están previstas:

11 concentraciones

1 citas agendadas

3 rodada ciclista

1 rodada en patines

11 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Principales movilizaciones y horarios

07:00 horas — Palacio Nacional

Organizaciones: autoridades comunitarias y agrarias del ejido Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero.

autoridades comunitarias y agrarias del ejido Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. Lugar: Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional.

Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional. Motivo: exigir la libertad de Jesús Plácido Galindo , promotor y defensor de comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, además de denunciar presuntas irregularidades en su proceso.

exigir la libertad de , promotor y defensor de comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, además de denunciar presuntas irregularidades en su proceso. Aforo estimado: 60 personas.

60 personas. Se prevé la posible incorporación de organizaciones sociales y comunidades indígenas. SSociedad Noticias

08:30 horas — Trabajadores y jubilados del IMSS

Lugar de concentración: Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores.

Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores. Demandas: renuncia del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, respeto a derechos laborales, abasto de medicamentos e insumos, equipo médico, mejores condiciones de jubilación y aumento salarial.

renuncia del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, respeto a derechos laborales, abasto de medicamentos e insumos, equipo médico, mejores condiciones de jubilación y aumento salarial. 10:00 horas: mitin frente a la Secretaría de Gobernación.

mitin frente a la Secretaría de Gobernación. 11:00 horas: reunión con autoridades de Gobernación.

reunión con autoridades de Gobernación. Aforo estimado: 350 personas.

350 personas. La agenda advierte que podrían desplazarse en marcha hacia Gobernación, además de contemplar la llegada de autobuses con manifestantes. SSociedad Noticias

Esta será una de las movilizaciones que mayor atención deberá recibir durante la mañana, debido a que podría afectar vialidades de Doctores, Centro Histórico y la zona de Bucareli/Segob.

09:00 horas — Iztapalapa: vecinos de Mexicaltzingo

Lugar: calle Sur 103 número 228, colonia Mexicaltzingo.

calle Sur 103 número 228, colonia Mexicaltzingo. Motivo: denunciar presunto hacinamiento y maltrato de más de 30 perros.

denunciar presunto hacinamiento y maltrato de más de 30 perros. Solicitan una inspección integral del inmueble y medidas para proteger a los animales.

Aforo: 40 personas.

09:00 horas — Colectiva “Minerva”

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Demanda: justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley. Aforo: 20 personas.

20 personas. No se descarta la llegada de otras colectivas feministas. SSociedad Noticias

10:00 horas — Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Lugar: Secretaría de Gobierno de la CDMX, Plaza de la Constitución.

Secretaría de Gobierno de la CDMX, Plaza de la Constitución. Demanda: pago del finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

pago del finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 150 personas.

150 personas. Por su ubicación, puede haber afectaciones en calles del Centro Histórico.

10:00 horas — Solidaridad con Cuba

Lugar: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera.

Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera. Actividad: jornada de acopio de medicamentos y comida en solidaridad con Cuba.

jornada de acopio de medicamentos y comida en solidaridad con Cuba. Aforo: 30 personas.

11:00 horas — Comerciantes populares y trabajadores no asalariados

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución. Tipo de actividad: cita agendada con autoridades.

cita agendada con autoridades. Demanda: asignación y respeto de espacios en la vía pública para realizar actividades comerciales.

asignación y respeto de espacios en la vía pública para realizar actividades comerciales. Aforo: 20 personas.

12:00 horas — Plataforma 4:20

La jornada será itinerante, con actividades simultáneas en tres puntos:

Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y Manuel Villalongín.

Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

La agrupación prevé recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45 personas.

13:00 horas — Protesta en CCH Sur

Organización: Colectivo “El Capitán Ahuizote”.

Colectivo “El Capitán Ahuizote”. Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, Coyoacán.

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, Coyoacán. Motivo: denunciar presuntos casos de acoso sexual contra alumnas y señalar supuestas omisiones, encubrimiento y revictimización.

denunciar presuntos casos de acoso sexual contra alumnas y señalar supuestas omisiones, encubrimiento y revictimización. Aforo: 50 personas.

50 personas. Se prevén posibles afectaciones a la circulación en los alrededores del plantel. SSociedad Noticias

Durante el día — Trabajadores del Hospital General de Zona No. 32 del IMSS

Lugar: Hospital General de Zona No. 32 “Dr. Mario Madrazo Navarro”, Calzada del Hueso, colonia Santa Úrsula Coapa, Coyoacán.

Hospital General de Zona No. 32 “Dr. Mario Madrazo Navarro”, Calzada del Hueso, colonia Santa Úrsula Coapa, Coyoacán. Demandas: aumento salarial y destitución de su dirigente sindical por presuntos malos manejos.

aumento salarial y destitución de su dirigente sindical por presuntos malos manejos. Aforo: 40 personas.

40 personas. La agenda señala que no se descarta afectación vial durante sus actividades.

16:00 horas — Asamblea General de Trabajadores de la CDMX

Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demandas: universalidad de prestaciones, reinstalación de despedidos, estabilidad laboral, renivelación salarial, pago de laudos, libertad sindical y alto al acoso.

universalidad de prestaciones, reinstalación de despedidos, estabilidad laboral, renivelación salarial, pago de laudos, libertad sindical y alto al acoso. Aforo: 60 personas.

18:00 horas — Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

Lugar: Plaza San Carlos, Ignacio Mariscal 63, colonia Tabacalera.

Plaza San Carlos, Ignacio Mariscal 63, colonia Tabacalera. Actividad: homenaje al revolucionario Ernesto “Che” Guevara como parte de la jornada denominada “100 acciones por Fidel”.

homenaje al revolucionario Ernesto “Che” Guevara como parte de la jornada denominada “100 acciones por Fidel”. Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas y en patines

Además de las concentraciones, habrá actividad ciclista durante la mañana y noche:

08:30 — Mix Road Salida: biciestacionamiento de la estación Mixcoac del Metro. Destinos: Panteón Dolores, Panteón Francés, Panteón Iztacalco y Panteón Xoco. Aforo: 20.

19:45 — Rueda Libre Salida: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas. Destino: Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, Lerdo y zona de Tlatelolco. Aforo: 25. Su recorrido puede ocasionar afectaciones intermitentes en vialidades del oriente y posteriormente hacia la zona centro.

21:00 — Roma Cycling Salida: Parque México, colonia Hipódromo. Destino: Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Coatepec, Huixquilucan, Estado de México. Aforo: 25.

20:30 — Amazonas Rollers Actividad en patines con salida desde Dr. Mora, colonia Centro. Destino: calles de la Ciudad de México. Aforo: 25.



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