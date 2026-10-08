3 libros y ensayos de Anne Carson para conocer a la ganadora del Premio Nobel de Literatura

¿Qué libros debes conocer de Anne Carson, nuevo Nobel de Literatura? | Foto: AFP

Anne Carson, poetisa canadiense de 76 años, ganó este jueves el Nobel de Literatura por una obra “atrevida” que entrelaza los héroes mitológicos, los autores de la Antigüedad clásica y los escritores románticos en cuentos modernos sobre el amor, el deseo y la muerte.

La nueva autora Nobel cuenta con una obra amplia; sin embargo, es conocida por “Nox“, publicada en 2010 como un canto fúnebre en memoria de su hermano Michael, quien desapareció misteriosamente antes de fallecer en Dinamarca en el año 2000, explica la Academia Nobel.

3 libros y ensayos imperdibles de Anne Carson

Entre sus escritos destacan “Eros dulce y amargo“, una adaptación moderna de la literatura clásica griega y “La belleza del marido“, en la que analiza a fondo los tormentos de una mujer obsesionada con las aventuras amorosas de su esposo.

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The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

“La belleza del marido” (Disponible en formato físico y digital en Sanborns)

La belleza del marido es una de las más originales y turbadoras manifestaciones de la poesía moderna. Subtitulado como: “Un ensayo narrativo en 29 tangos”, este libro cuenta la historia de un matrimonio en torno a la idea de Keats: “beauty is truth“, es decir, belleza es verdad.

“Eros dulce y amargo” (Disponible en Sanborns Ebooks)

¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo surge el deseo erótico? ¿Por qué amor y odio convergen en él? Con la gracia y la brillantez que definen su poesía, Anne Carson desentraña los orígenes del deseo y sus contradicciones explorando la figura de Eros desde Safo de Lesbos o Platón, hasta Madame Bovary,

“Economía de lo que no se pierde” (Disponible en Sanborns Ebooks)

Simónides de Ceos fue el primer poeta en aceptar dinero por su trabajo poético. Con base en este hecho, Anne Carson elabora su genial exploración sobre la economía en la escritura.

Su ensayo ofrece lecturas varias sobre algunos de los poemas más relevantes de Simónides junto a los del rumano, Paul Celan, judío sobreviviente del Holocausto, quien destaca por la renovación de la historia a través de la lengua.

¿Cómo es la obra de Anne Carson?

Casi toda la obra literaria de Anne Carson se centra “en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados“, resume la Academia Sueca.

La escritora fue galardonada “por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea“, remató la Academia.

“Nox“, el canto fúnebre en memoria de su hermano, se despliega como un acordeón, con una única hoja de varios metros de longitud. “En ella se percibe un profundo sentimiento de pérdida que surge de lo más profundo“, resumió el comité Nobel.

Anne Carson fue la primera mujer en haber recibido en 2001 el prestigioso galardón británico de poesía T.S. Eliot y también obtuvo el premio Pen en 2010 por sus traducciones.

La canadiense, que según la Academia estaba en Islandia “escuchando el viento” cuando se enteró, considera una “locura” haber ganado el Nobel.

“Creo que todos están locos (…) Bueno, ya sabes, es una locura“, declaró Carson a la cadena pública RUV.

¿Quién es Anne Carson?

Anne Carson nació en Toronto, Canadá, el 21 de junio de 1950, y se inició en el griego gracias a un profesor de latín que se lo enseñaba durante la pausa para comer en el instituto.

Cabe destacar que la poetisa canadiense abandonó la universidad en dos ocasiones antes de obtener su doctorado en Letras Clásicas en Toronto.

Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura. Fotos: AFP

Esta profesora de historia y griego antiguo, que padece la enfermedad de Parkinson, ha impartido clases en las prestigiosas universidades de McGill en Montreal, de Michigan y de Princeton.

Es muy conocida en los círculos literarios anglosajones y su reputación traspasó nuevas fronteras en 2020, cuando se alzó con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Literatura por su universo “exquisito” y “erudito“.

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