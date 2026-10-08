Las de hoy | 8 de octubre de 2026

| 08:32 | Bryan Rivera González | UnoTV

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 8 de octubre de 2026

  • El Universal: Desatan cacería contra jueces antiacordeón
    Hay 248 casos de jueces, magistrados y personal administrativo del Poder Judicial que acusan persecución del Tribunal de Disciplina por oponerse a la reforma judicial o emitir sentencias contrarias a la 4T.
  • Reforma: Pierde Quintana Roo brillo y los vuelos
    Caen viajeros a Cancún, Cozumel y Tulum, se van 7 aerolíneas; pegan invasión de sargazo, mal transporte y la inseguridad.
  • Milenio: Estados Unidos presionó en destapes de Morena para 2027: PT
    El dirigente Alberto Anaya ve “fuerte injerencia norteamericana” para forzar “un corrimiento al centro y a la centro derecha”, como ocurre ahora en toda América Latina.
  • Excélsior: Destacan fraude por 592 millones de pesos en entrega de becas
    Auditoría arroja irregularidades; en una fiscalización, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encontró más de 94 mil tarjetas que no fueron repartidas, pero sí se reportaron como activas.
  • La Jornada: Comprobado, el injerencismo de agencias de EU: Sheinbaum
    México argumenta con hechos, subraya; hay documentos y libros en que admiten intromisión, como en protestas del 68, dice.
  • El Financiero: Anuncia gobierno inversión histórica en electricidad
    Plan 2030: se destinarán 1.17 billones de pesos para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional.
  • El Economista: La producción de autopartes logró en julio valor récord de 10,850 millones de dólares
    Registró un crecimiento de 7.15% anualizado.

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