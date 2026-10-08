Las de hoy | 8 de octubre de 2026

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El Universal: Desatan cacería contra jueces antiacordeón

Hay 248 casos de jueces, magistrados y personal administrativo del Poder Judicial que acusan persecución del Tribunal de Disciplina por oponerse a la reforma judicial o emitir sentencias contrarias a la 4T.

Desatan cacería contra jueces antiacordeón Hay 248 casos de jueces, magistrados y personal administrativo del Poder Judicial que acusan persecución del Tribunal de Disciplina por oponerse a la reforma judicial o emitir sentencias contrarias a la 4T. Reforma: Pierde Quintana Roo brillo y los vuelos

Caen viajeros a Cancún, Cozumel y Tulum, se van 7 aerolíneas; pegan invasión de sargazo, mal transporte y la inseguridad.

Pierde Quintana Roo brillo y los vuelos Caen viajeros a Cancún, Cozumel y Tulum, se van 7 aerolíneas; pegan invasión de sargazo, mal transporte y la inseguridad. Milenio: Estados Unidos presionó en destapes de Morena para 2027: PT

El dirigente Alberto Anaya ve “fuerte injerencia norteamericana” para forzar “un corrimiento al centro y a la centro derecha”, como ocurre ahora en toda América Latina.

Estados Unidos presionó en destapes de Morena para 2027: PT El dirigente Alberto Anaya ve “fuerte injerencia norteamericana” para forzar “un corrimiento al centro y a la centro derecha”, como ocurre ahora en toda América Latina. Excélsior: Destacan fraude por 592 millones de pesos en entrega de becas

Auditoría arroja irregularidades; en una fiscalización, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encontró más de 94 mil tarjetas que no fueron repartidas, pero sí se reportaron como activas.

Destacan fraude por 592 millones de pesos en entrega de becas Auditoría arroja irregularidades; en una fiscalización, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encontró más de 94 mil tarjetas que no fueron repartidas, pero sí se reportaron como activas. La Jornada: Comprobado, el injerencismo de agencias de EU: Sheinbaum

México argumenta con hechos, subraya; hay documentos y libros en que admiten intromisión, como en protestas del 68, dice.

Comprobado, el injerencismo de agencias de EU: Sheinbaum México argumenta con hechos, subraya; hay documentos y libros en que admiten intromisión, como en protestas del 68, dice. El Financiero: Anuncia gobierno inversión histórica en electricidad

Plan 2030: se destinarán 1.17 billones de pesos para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional.

Anuncia gobierno inversión histórica en electricidad Plan 2030: se destinarán 1.17 billones de pesos para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional. El Economista: La producción de autopartes logró en julio valor récord de 10,850 millones de dólares

Registró un crecimiento de 7.15% anualizado.

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