Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026 por su obra ligada a la tradición clásica

Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura. Fotos: AFP

La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson ganó este jueves el Nobel de Literatura 2026, reconocimiento que le otorgó la Academia Sueca por una obra que establece un diálogo con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea.

La escritora de 76 años fue reconocida “por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, informó la Academia Sueca al anunciar el premio.

Carson se encontraba en Islandia cuando recibió la noticia, de acuerdo con Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, quien dijo haber conversado con la escritora después del anuncio.

Carlberg explicó que la conversación fue breve y que Carson le comentó que, por el momento, estaba en Islandia, donde escuchaba el viento.

“Se quedó sorprendida, pero muy contenta”, señaló la secretaria permanente de la Academia Sueca.

¿Por qué Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026?

De acuerdo con la Academia Sueca, gran parte de la obra de Anne Carson se concentra en la relación entre el trabajo del filólogo con las palabras y la búsqueda del poeta por encontrar nuevos significados.

Sus textos combinan referencias a héroes mitológicos, autores de la Antigüedad y escritores románticos. En ellos aborda temas relacionados con el amor, el deseo y la desesperación.

Entre las obras de la escritora canadiense destacan:

Eros dulce y amargo

La belleza del marido

Autobiografía de Rojo

Nox

La Academia Sueca destacó que su producción literaria ha desarrollado nuevas formas a partir del diálogo con la tradición clásica.

“Nox”, una de las obras más conocidas de Anne Carson

Uno de los trabajos más conocidos de Anne Carson es “Nox”, publicado en 2010 y dedicado a la memoria de su hermano Michael.

De acuerdo con la Academia Nobel, Michael desapareció antes de morir en Dinamarca en el año 2000. La obra de Carson aborda esa pérdida y está presentada de una manera particular.

“Nox” se despliega como un acordeón y está integrada por una única hoja de varios metros de longitud.

El comité Nobel señaló que en esta obra se percibe un profundo sentimiento de pérdida.

La publicación forma parte de los trabajos por los que Carson es reconocida dentro de la literatura contemporánea.

Anne Carson: ¿quién es la ganadora del Nobel de Literatura?

Anne Carson nació en Toronto el 21 de junio de 1950. Su acercamiento al griego comenzó durante su etapa escolar, cuando un profesor de latín le enseñaba esta lengua durante la pausa para comer en el instituto.

La escritora abandonó la universidad en dos ocasiones antes de completar sus estudios y obtener un doctorado en Letras Clásicas en Toronto.

Su formación en las lenguas y la literatura clásicas está vinculada con una parte importante de su producción, en la que aparecen referencias a autores antiguos y elementos de la tradición mitológica.

El nombre de Anne Carson había aparecido durante años entre las posibles candidatas al Nobel de Literatura.

El anuncio de 2026 también ocurre después de que distintos críticos literarios pronosticaran que el reconocimiento podría recaer este año en una mujer.

¿Cuántas mujeres han ganado el Nobel de Literatura?

La Academia Sueca ha sido cuestionada durante años por la representación de autores occidentales. Además, la institución fue afectada por un escándalo relacionado con el movimiento #MeToo en 2018.

Después de ese episodio, la Academia Sueca se renovó y más de la mitad de sus 18 integrantes fueron sustituidos.

Desde entonces, uno de cada dos galardonados es una mujer, según la información proporcionada por la Academia.

Sin embargo, las mujeres continúan siendo una minoría entre las personas reconocidas con el Nobel de Literatura: de los 122 galardonados, 18 mujeres han obtenido el premio.

La información también señala que una minoría de los autores reconocidos escribe en lenguas asiáticas o de Oriente Medio.

¿Cuándo se entregan los siguientes premios Nobel 2026?

Con el anuncio de Anne Carson como ganadora del Nobel de Literatura 2026, la temporada de los premios continúa este viernes con el Nobel de la Paz.

Entre las personas mencionadas alrededor de este reconocimiento está el presidente de EE. UU., Donald Trump, aunque la información proporcionada señala que sus posibilidades de recibir el premio son prácticamente nulas.

Trump realizó el año pasado una campaña a favor de su propia candidatura al Nobel de la Paz.

La temporada de los Premios Nobel 2026 concluirá el 12 de octubre, cuando se anuncie el reconocimiento correspondiente a Economía.

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