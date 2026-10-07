¿Nos salvamos? UNAM revela que detectó más de 3 mil sismos en septiembre en México

Sismos en septiembre en México Foto: Shutterstock

Septiembre acarrea el prejuicio de ser el mes de los temblores en México, y durante ese periodo en 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registró 3 mil 133 sismos con epicentro dentro del territorio mexicano.

Este registro captó los movimientos telúricos con epicentro en territorio mexicano, con magnitudes que van desde 1.2 hasta 5.5, siendo este último el sismo de mayor intensidad reportado.

Este temblor ocurrió el pasado 2 de septiembre a las 06:28 horas, con una magnitud de 5.5 y epicentro localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 145 kilómetros al sureste de Huixtla, Chiapas.

Dicho evento geológico ocurrió debido a una falla de tipo inverso, característica de las zonas de convergencia entre placas tectónicas, como ocurre entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica.

Durante septiembre de 2026, el @SismologicoMx de la UNAM reportó más de 3,000 sismos con epicentros en el territorio nacional 👇. pic.twitter.com/AiBRgOo9HC — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2026

¿Qué otros temblores de magnitud alta hubo en septiembre?

En la información proporcionada por la UNAM se menciona que en Chiapas se registró otro sismo de magnitud 5.2.

Fue el 5 de septiembre a las 20:56 horas cuando ocurrió. Alcanzó una magnitud de 5.2 y tuvo su epicentro a 152 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Otro de los movimientos durante septiembre ocurrió el 14 a las 14:38 horas, con una magnitud de 5.0 en el océano Pacífico, y su epicentro se localizó a 387 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En total, el Servicio Sismológico Nacional contabilizó 3 mil 133 movimientos durante septiembre, con magnitudes que oscilaron entre 1.2 y 5.5.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México es un país que se encuentra en una región reconocida por su gran actividad sísmica, pues forma parte del Cinturón Circumpacífico (conocido como “Cinturón de Fuego”), lugar donde se concentra gran parte de los movimientos sísmicos del planeta, según la UNAM.

Asimismo, la presencia de los sismos en el país azteca es por la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe, así como fallas locales.

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